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Сборная Украины победила команду Косова, сохранив шансы на выход в финальный раунд ЧМ-2018

Спорт
6 октября, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Встреча отборочного раунда завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Андрея Шевченко

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко

© EPA-EFE/BIRGIR THOR HARDARSON

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная Украины победила команду Косова со счетом 2:0 в гостевом матче 9-го тура отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сначала автоголом отметился защитник хозяев Леарт Пакярада (60-я минута), на 87-й минуте забил Андрей Ярмоленко.

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Благодаря выездной победе украинцы сохранили шансы на выход в финальный раунд чемпионата мира - 2018, который пройдет в России. Украинская команда занимает третье место в группе I с 17 очками, отставая на два очка от лидера сборной Исландии, обыгравшей в гостях турок (3:0). Вторую строчку занимает сборная Хорватии, которая на последних минутах упустила победу в домашней игре с финнами (1:1). На счету хорватов 17 очков, они опережают украинцев по разнице забитых и пропущенных мячей.

Сборная Турции после домашнего поражения от исландцев потеряла шансы на выход в финальный раунд мирового первенства - перед заключительным туром команда занимает четвертое место с 14 очками. Финны обеспечили себе пятое месте - в активе сборной 8 очков. Команда Косова, потерпев восьмое поражение подряд, завершит турнир на последнем месте. На данный момент в ее активе одно очко.

Благодаря потере очков хорватами сборная Исландии обеспечила себе участие в стыковых матчах за право сыграть в финальном раунде ЧМ, поскольку балканцы в последнем туре сыграют с украинцами. В заключительном туре пройдут матчи Финляндия - Турция, Украина - Хорватия, Исландия - Косово.

Согласно регламенту, победители групп напрямую выходят в финальный раунд ЧМ-2018. Восемь лучших сборных, которые заняли в своих группах вторые места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира примут.

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