Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Руди: сборная Германии собирается показать хороший результат на ЧМ-2018 в России

Спорт
6 октября, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В четверг сборная Германии одержала победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира и обеспечила себе участие в финальной стадии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Себастьян Руди

Себастьян Руди

© EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH

ТАСС, 6 октября. Сборная Германии собирается показать хороший результат на чемпионате мира 2018 года по футболу, который пройдет в России. Об этом заявил полузащитник команды Себастьян Руди, слова которого приводит Sport1.de.

В четверг сборная Германии одержала победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира и обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований. Руди забил первый мяч команды. "Быстрый гол был чрезвычайно важен, мы все время доминировали в игре. Теперь мы собираемся приехать в Россию и показать там хороший результат", - сказал он.

Смотрите также

Тренер англичан назвал важным моментом для страны выход команды на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Англии досрочно вышла на чемпионат мира 2018 года по футболу

Хет-трик Левандовского помог полякам разгромить команду Армении в матче отбора ЧМ-2018

Сборная Сирии сыграла вничью с командой Австралии в отборочном матче ЧМ-2018

Главный тренер немцев Йоахим Лёв заявил, что доволен результатом. "Я уже был доволен после нашего быстрого гола, мы контролировали весь ход матча. Кроме этого мы заняли первое место в группе", - сказал тренер.

В турнирной таблице группы C сборная Германии досрочно заняла первое место, набрав 27 очков (девять побед в девяти играх) и став недосягаемой для североирландцев (19 очков), которые, несмотря на поражение, обеспечили себе вторую позицию и могут сыграть в стыковых матчах, где примут участие восемь из девяти лучших сборных среди занявших в своих группах вторые места.

Сборная Германии является действующим чемпионом мира, в 2014 году в финальном матче немцы переиграли команду Аргентины со счетом 1:0. Всего немецкая национальная команда четырежды становилась победителем мирового первенства - в 1954, 1974, 1990 и 2014 году. На последних четырех чемпионатах мира команда Германии доходила как минимум до полуфинала. Помимо четырех титулов чемпионов мира, в активе немецкой команды три выигранных чемпионата Европы и одна победа на Кубке конфедераций, которая была добыта летом 2017 года в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Минобороны РФ: ИГ контролирует в Сирии менее 10% территории
4
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минировании
5
Нефтяные гиганты Россия и Саудовская Аравия выстраивают доверие в бизнесе
6
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
7
WP: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама