Руди: сборная Германии собирается показать хороший результат на ЧМ-2018 в России

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ТАСС, 6 октября. Сборная Германии собирается показать хороший результат на чемпионате мира 2018 года по футболу, который пройдет в России. Об этом заявил полузащитник команды Себастьян Руди, слова которого приводит Sport1.de.
В четверг сборная Германии одержала победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира и обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований. Руди забил первый мяч команды. "Быстрый гол был чрезвычайно важен, мы все время доминировали в игре. Теперь мы собираемся приехать в Россию и показать там хороший результат", - сказал он.
Главный тренер немцев Йоахим Лёв заявил, что доволен результатом. "Я уже был доволен после нашего быстрого гола, мы контролировали весь ход матча. Кроме этого мы заняли первое место в группе", - сказал тренер.
В турнирной таблице группы C сборная Германии досрочно заняла первое место, набрав 27 очков (девять побед в девяти играх) и став недосягаемой для североирландцев (19 очков), которые, несмотря на поражение, обеспечили себе вторую позицию и могут сыграть в стыковых матчах, где примут участие восемь из девяти лучших сборных среди занявших в своих группах вторые места.
Сборная Германии является действующим чемпионом мира, в 2014 году в финальном матче немцы переиграли команду Аргентины со счетом 1:0. Всего немецкая национальная команда четырежды становилась победителем мирового первенства - в 1954, 1974, 1990 и 2014 году. На последних четырех чемпионатах мира команда Германии доходила как минимум до полуфинала. Помимо четырех титулов чемпионов мира, в активе немецкой команды три выигранных чемпионата Европы и одна победа на Кубке конфедераций, которая была добыта летом 2017 года в России.