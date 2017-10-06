Команда Испании досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2018

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ТАСС, 6 октября. Сборная Испании разгромила команду Албании со счетом 3:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, и обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований.
Голы забили Родриго (16-я минута), Иско (23) и Тьяго Алькантара (26).
Сборная Испании обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира - 2018 после того, как в другом матче группы G итальянские футболисты не смогли победить команду Македонии - 1:1. Испанские футболисты набрали 25 очков группе D и за тур до конца квалификации стали недосягаемыми для соперников (у итальянцев - 20 очков).
Сборная Испании стала 11-й командой, которая обеспечила себе участие на чемпионате мира после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии и Англии.
Сборная Испании один раз побеждала на чемпионате мира: в турнире 2010 года в ЮАР в финальном матче были обыграны голландские футболисты со счетом 1:0. Всего в финальных раундах чемпионата мира испанцы принимали участие 14 раз. Также испанская команда 10 раз играла в финальном раунде чемпионата Европы и трижды становилась победителем турнира (1964, 2008, 2012).
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.