Сборная Сирии в двух шагах от поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сирийская футбольная сборная стала одним из открытий завершающегося отборочного цикла чемпионата мира-2018. Никогда ранее не участвовавшая в финальных турнирах команда из страны, где в разгаре гражданская война, проводит стыковые матчи за право оспорить путевку на чемпионат в России с одной из сборных Северной или Центральной Америки.

Третье место сирийцев в отборочной группе А азиатской зоны стало настоящей сенсацией, ведь "Орлы Касиюна", как зовут сирийских футболистов, сумели опередить соперников из Узбекистана и Китая, уступив лишь командам Ирана и Южной Кореи. Третье место позволило продолжить борьбу за путевку в финальный турнир — в четверг сборная Сирии сыграла со счетом 1:1 в первом домашнем стыковом матче с третьей командой группы В — австралийцами, которые являются действующими чемпионами Азии.

Elitaly/Youtube

Матч прошел в Малайзии, на стадионе в городе Малакка, ставшим для сирийцев родным. Именно здесь, в семи с лишним тысячах километров от дома, в марте была одержана победа над командой Узбекистана (1:0), позволившая сборной Сирии всерьез замахнуться на первую в истории путевку в финальный турнир чемпионата мира. Если сирийцы во вторник сумеют совершить очередное чудо и победить в Сиднее австралийцев (нулевая ничья их не устроит), "Орлам" предстоит еще одна серия плей-офф — уже в ноябре, с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ. На данный момент ей является сборная США, что добавляет ситуации пикантности.

Сирийская сборная никогда не входила в число лидеров азиатского футбола. В 1985 году сирийцы едва не пробились на чемпионат мира, выступая под руководством советского тренера Валерия Яремченко, который в 38 лет был командирован из Донецка на Ближний Восток. Сирийцы оказались в одном матче от финального турнира в Мексике, но проиграли его соперникам из Ирака (1:3).

В 1980 году сборная Сирии единственный раз выступила в футбольном турнире Олимпиады. Играли сирийцы в Минске и Киеве, потерпев разгромные поражения от сборных Алжира (0:3) и ГДР (0:5), но сумев добиться нулевой ничьей с испанцами. А в 1994 году сириец Ассаф Аль-Халифа стал первым легионером из дальнего зарубежья в чемпионате России, подписав контракт с сочинской "Жемчужиной". 26-летний форвард стал лучшим новичком сезона, забив шесть мячей, в России он женился, но в следующем году вернулся на родину.

За 60 лет сирийцы лишь пять раз играли на чемпионатах Азии, ни разу не сумев выйти из группы. Предыдущий турнир в 2015 году сирийцы пропустили, не пройдя квалификацию. Благодаря последним успехам сборная Сирии поднялась на рекордное для себя 75-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Победы в разгар войны

Это не первая ситуация, когда сборная выступает успешно, несмотря на гражданскую войну. Так, в 2007 году, в разгар гражданской войны в стране, сенсационным победителем чемпионата Азии стала сборная Ирака, которая никогда ранее таких успехов не добивалась. Да и в 1985 году иракские футболисты победили сирийцев в домашнем матче, прошедшем в Саудовской Аравии, — на их родине шла война с Ираном.

Сирийцам же еще и невероятно везло: на третье место в группе они сумели подняться, добившись гостевой ничьей с командой Ирана (2:2) благодаря голу, забитому на третьей, добавленной ко второму тайму, минуте. Его автором стал 28-летний форвард Омар Аль-Сома, выступающий в Саудовской Аравии за клуб "Аль-Али", — он же забил и в ворота австралийцев в первом стыковом матче. Хотя Аль-Сома несколько раз становился лучшим бомбардиром Саудовской Аравии, его имя широкой публике неизвестно. Сирийские футболисты выступают в чемпионатах ближневосточных стран или в Египте. И лишь защитник Габриэль Соси защищает цвета шведского Эстерсунда — он родился в этой скандинавской стране, но имеет сирийские корни.

The AFC Hub/Youtube

Главная звезда сборной Сирии и ее капитан, 34-летний нападающий Фирас Аль-Хатиб, забил за национальную команду более 30 голов, сменил почти 15 клубов, а сейчас защищает цвета кувейтской "Эль-Сальмии". Когда в стране началась гражданская война, он ушел из сборной, поддержав оппозиционное Башару Асаду движение. Однако затем, по просьбе в первую очередь болельщиков, вернулся в национальную команду, успехи которой теперь объединяют сирийское общество — вне зависимости от политических пристрастий. Следует отметить, что и власти сделали важный шаг к объединению сборной, разрешив играть за нее футболистам, открыто выступавшим против режима Асада.

Немалая заслуга в том, что сирийские футболисты, несмотря на критические разногласия в обществе, успешно выступают в отборочном турнире, и главного тренера — 57-летнего Аймана Хакима. Сборную он возглавляет во второй раз, в 2010 году он готовил команду к чемпионату Азии, однако повез ее в Катар уже румын Валериу Тица, которого таким образом Башар Асад наградил за победу руководимого им "Аль-Иттихада" в Кубке Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Сирийцы предлагали иностранцу тренерскую должность и в нынешней сборной, причем не кому попало, а звезде первой величины. В прошлом году предложение было отправлено Жозе Моуринью, уволенному из "Челси". Португалец вежливо отказался, написав в ответном письме, что горд получить такое предложение, но принять его не может. Вскоре Моуринью возглавил другой английский клуб — "Манчестер Юнайтед".

Вратарь из Алеппо

В добавленное время провели сирийцы и победный мяч в ворота узбекистанцев, когда пенальти реализовал Омар Харбин, летом получивший выгодное приглашение из "Аль-Хилала" (Саудовская Аравия). Харбин, как и большинство партнеров по сборной, пока не беспокоится за свою профессиональную карьеру, — он имеет серьезный по местным меркам контракт. Однако некоторые сирийские игроки продолжают выступать в местном чемпионате, в частности, национальный любимец, 25-летний голкипер Ибрагим Альма, который пока остается в клубе "Аль-Иттихад" из Алеппо.

Чемпионат Сирии в нынешнем сезоне пока не стартовал, а в сезоне 2017/18 победил "Аль-Джаиш" из Дамаска — в третий раз подряд. При этом сирийские клубы давно не выступают в азиатской Лиге чемпионов, не сумев пройти лицензирование. В сезоне 2016/17 "Аль-Джаиш" выступил во второстепенном Кубке АФК, где уступил дорогу в плей-офф иракскому "Аль-Завраа". Следующий турнир стартует в январе 2018 года, и "Аль-Джаиш" снова числится среди его участников.​

Евгений Трушин