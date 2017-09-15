Член МОК: спортивное движение в Сирии остается живым, несмотря на вооруженный конфликт

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ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сирии удается сохранять спорт в регионе, несмотря на вооруженный конфликт, который уже несколько лет продолжается в стране. Об этом ТАСС рассказал член Международного олимпийского комитета (МОК) от Сирии Самих Мудаллал.
"Спорт в стране находится на хорошем уровне, наши спортсмены участвуют во всех международных турнирах. На прошлой неделе прошел матч в рамках квалификации к чемпионату мира по футболу в России. В целом, спортивное движение в Сирии остается живым, несмотря на вооруженный конфликт. Спортивные объекты, стадионы и залы находятся в хорошем состоянии, они позволяют проводить ежедневные тренировки", - сказал Мудаллал.
"Если наша сборная попадет на чемпионат мира по футболу, это будет большой праздник", - отметил собеседник агентства.
Сборная Сирии по футболу по причине вооруженного конфликта проведет в Малайзии домашнюю встречу двухматчевого противостояния с командой Австралии за право продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира 2018 года в России. Встреча пройдет 5 октября в городе Мелакка.
Ответный матч с командой Австрии сирийские футболисты проведут в Сиднее 10 октября. Сборная Сирии все домашние матчи квалификации чемпионата мира проводила в Малайзии, так как Международная федерация футбола запретила команде играть в Сирии.