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Борьба сборной Сирии за путевку на ЧМ-2018 сплотила болельщиков из разных лагерей

Спорт
9 сентября, 9:59 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

И сторонники правительства, и оппозиционеры одинаково переживали за свою сборную

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БЕЙРУТ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Ничейный результат 2:2 в отборочном матче с сильной командой Ирана позволил футболистам Сирии продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира 2018 года в России. Успех национальной сборной вызвал восторженную реакцию болельщиков "по обе стороны баррикад". И сторонники правительства, и оппозиционеры одинаково переживали у телевизионных экранов и напряженно следили за трансляцией.

"Я не могу передать своей радости, и пусть Сирия, наконец, обретет мир", - сказала 35-летняя Лара Ханна. Вместе с мужем и дочерью они смотрели матч в кафе в старинном христианском квартале Бэб-Тума в Дамаске. "Эта ничья равносильна победе, и мы ее празднуем вместе с днем рождения моей дочери", - отметила Лара.

В регионе Восточная Гута под Дамаском, большую часть которого контролируют члены вооруженных формирований оппозиции, группа боевиков следила за игрой мастеров кожаного мяча на одной из захваченных ферм. "Конечно, мы желали победы нашей сборной, политика тут ни при чем, футболисты представляли всю нашу страну", - цитирует слова 30-летнего Абу Бадра ливанская газета "Орьян-жур". - Сирийская команда, заняв третье место, вышла в квалификационный раунд, и мы надеемся, что она пробьется в финальную часть чемпионата".

Сирийский солдат на посту Саид Арейджи доволен результатом поединка, и его не смущает, что решающий матч пришлось играть против сборной дружественного Ирана - страны, которая оказывают большую военную и экономическую помощь Сирии. "Это футбол, зрелищное представление, и наши игроки выстояли в матче против сильнейшей команды Азии", - говорит он.

В городе Бенниш в провинции Идлиб на северо-западе Сирии сторонник оппозиции, 20-летний Омар-хадж Хаддам чувствует себя счастливым после ничьи с командой Ирана. "Кто сказал, что не можем болеть за национальную команду Сирии? - вопрошает он. - Мы гордимся ее успехом".

После матча свыше 3 тыс. человек собрались на стадионе "Джаля" в Дамаске, чтобы отпраздновать победу. "Думаю, что мы также бурно отметим новость о воссоединении Сирии, надеюсь, это произойдет очень скоро", - отмечает студент столичного университета Амджад аль-Харири.

Газета "Орьян-жур" добавляет, что решающий гол на 93-й минуте матча забил 5 сентября Омар ас-Сума, вернувшийся в августе в национальную сборную из Саудовской Аравии. В течение нескольких лет 28-летний футболист "из-за политических разногласий" отказывался выступать под сирийским флагом, но оставался при этом бомбардиром в саудовских клубах. В марте в родную команду, которая тренируется сейчас в Малайзии, вернулся из египетского клуба "Аль-Ахали" ветеран - полузащитник Фирас аль-Хатыб, опыт которого очень важен для молодых игроков.

Теперь в октябре сирийским футболистам предстоит стыковой матча с австралийцами. Победитель этой пары сыграет с четвертой командой Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) за право выступить в финальной части ЧМ-2018.

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