Сборная Сирии проведет домашний стыковой матч ЧМ-2018 с австралийцами в Малайзии

Кулагин: не думал о своей травме в концовке матча с греками на ЕвробаскетеСпорт 14 сентября, 4:51
В Минобороны РФ уверены в восстановлении прежних отношений с НАТО в ближайшие два годаАрмия и ОПК 14 сентября, 4:49
Глава Роскосмоса: участие частных инвесторов в освоении космоса совершенно необходимоКосмос 14 сентября, 4:22
Премьер Малайзии назвал события в Мьянме геноцидомМеждународная панорама 14 сентября, 3:56
Посольство РФ назвало решение США по "Касперскому" примером недобросовестной конкуренцииПолитика 14 сентября, 3:38
CNN: Сюзан Райс объяснила, зачем просила раскрыть имена прослушиваемых помощников ТрампаМеждународная панорама 14 сентября, 3:23
Более 3,7 млн домов и предприятий Флориды обесточены после урагана "Ирма"Происшествия 14 сентября, 3:00
"Известия": РФ не разблокирует взнос в Совет Европы до внесения поправок в регламент ПАСЕПолитика 14 сентября, 2:43
Тройная победа: Париж и Лос-Анджелес вновь стали олимпийскими столицамиСпорт 14 сентября, 2:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 сентября. Сборная Сирии по футболу в Малайзии проведет домашнюю встречу двухматчевого противостояния с командой Австралии за право продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной федерации Австралии.
Встреча пройдет 5 октября в городе Мелакка. Ответный матч состоится в Сиднее 10 октября.
Сборная Сирии все домашние матчи квалификации чемпионата мира проводила в Малайзии, так как Международная федерация футбола запретила команде играть в Сирии из-за военного конфликта в стране.
Сборные Сирии и Австралии заняли третьи места в своих отборочных группах. Победитель этой пары сыграет за право выступить в финальной части ЧМ-2018 с четвертой командой зоны КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).