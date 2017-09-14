Сборная Сирии проведет домашний стыковой матч ЧМ-2018 с австралийцами в Малайзии

ТАСС, 14 сентября. Сборная Сирии по футболу в Малайзии проведет домашнюю встречу двухматчевого противостояния с командой Австралии за право продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной федерации Австралии.

Встреча пройдет 5 октября в городе Мелакка. Ответный матч состоится в Сиднее 10 октября.

Сборная Сирии все домашние матчи квалификации чемпионата мира проводила в Малайзии, так как Международная федерация футбола запретила команде играть в Сирии из-за военного конфликта в стране.

Сборные Сирии и Австралии заняли третьи места в своих отборочных группах. Победитель этой пары сыграет за право выступить в финальной части ЧМ-2018 с четвертой командой зоны КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).