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Сборная Южной Кореи отобралась на ЧМ-2018, команда Сирии сыграет в стыковых матчах

Спорт
5 сентября, 19:53 UTC+3 ТАСС

Ранее на турнир квалифицировались сборные России (как страна - организатор турнира), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики и Бельгии

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Футболисты сборной Южной Кореи

Футболисты сборной Южной Кореи

© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 5 сентября. Сборная Южной Кореи сыграла вничью с командой Узбекистана со счетом 0:0 в гостевом матче группы A отборочного турнира зоны Азии и квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сборная Южной Кореи заняла второе место в группе с 15 очками и напрямую вышла в финальную часть ЧМ-2018. Команда Узбекистана заняла четвертое место с 13 очками.

В другом матче группы сборная Китая победила команду Катара (2:1), китайцы заняли пятое место в группе (12), катарцы - шестое (7). Сборные Ирана и Сирии сыграли вничью со счетом 2:2, в составе иранской команды дублем отметился нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун. Иранцы заранее обеспечили себе первое место в группе и выход в финальную часть ЧМ-2018, сирийцы стали третьими и примут участие в стыковых матчах с командой, занявшей третье место в группе B. Победитель этой пары сыграет с четвертой командой Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) за право выступить в финальной части ЧМ-2018.

Ранее на турнир квалифицировались сборные России (как страна - организатор турнира), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики и Бельгии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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