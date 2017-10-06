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Мутко заявил, что не может представить ЧМ-2018 по футболу без Месси

Спорт
6 октября, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Сборная Аргентины в ночь на пятницу сыграла вничью с перуанцами в отборочном матче турнира и рискует не попасть в финальную часть соревнований

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Представить чемпионат мира по футболу 2018 года без аргентинца Лионеля Месси невозможно. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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"Я не могу представить чемпионат мира без Лионеля Месси, я вчера смотрел матч [Аргентина - Перу], видел его попадание в штангу. Сейчас у Аргентины есть гипотетический шанс попасть на чемпионат мира, но не все от них зависит", - сказал Мутко.

Сборная Аргентины в ночь на пятницу в Буэнос-Айресе сыграла вничью с перуанцами (0:0) в отборочном матче чемпионата мира 2018 года.

Напрямую в финальную стадию мирового первенства выйдут четыре лучшие команды южноамериканской зоны. Пятая сыграет в стыковых матчах. Аргентинцы сейчас занимают шестое место, и для того, чтобы сохранить шансы на участие в чемпионате мира, им необходимо на выезде победить команду Эквадора в матче, который пройдет в ночь на среду.

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