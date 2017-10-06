Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборные Бразилии и Боливии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018

Спорт
6 октября, 1:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/MARTIN ALIPAZ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная Боливии на своем поле сыграла вничью с командой Бразилии со счетом 0:0 в матче 17-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).

Положение в турнирной таблице: Бразилия - 38 очков, Уругвай - 27, Колумбия - 26, Перу - 24, Аргентина - 24, Чили - 23, Парагвай - 21, Эквадор - 20, Боливия - 14, Венесуэла - 8.

Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНМЕБОЛ завоевала только сборная Бразилии.

Смотрите также

Руди: сборная Германии собирается показать хороший результат на ЧМ-2018 в России

Тренер англичан назвал важным моментом для страны выход команды на ЧМ-2018 по футболу

Президент и премьер Перу исполнили танец, чтобы вдохновить сборную на попадание на ЧМ-2018

Сборная Англии досрочно вышла на чемпионат мира 2018 года по футболу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Минобороны РФ: ИГ контролирует в Сирии менее 10% территории
4
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минировании
5
Нефтяные гиганты Россия и Саудовская Аравия выстраивают доверие в бизнесе
6
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
7
WP: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама