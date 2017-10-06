Сборные Бразилии и Боливии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная Боливии на своем поле сыграла вничью с командой Бразилии со счетом 0:0 в матче 17-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).

Положение в турнирной таблице: Бразилия - 38 очков, Уругвай - 27, Колумбия - 26, Перу - 24, Аргентина - 24, Чили - 23, Парагвай - 21, Эквадор - 20, Боливия - 14, Венесуэла - 8.

Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНМЕБОЛ завоевала только сборная Бразилии.