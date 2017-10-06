Сербские футболисты уступили австрийцам, не сумев досрочно выйти в финальную часть ЧМ-2018

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ТАСС, 6 октября. Сборная Сербии проиграла команде Австрии со счетом 2:3 в гостевом матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
У хозяев отличились Гвидо Бургшталлер (25-я минута), Марко Арнаутович (76) и Луис Шауб (89). В составе гостей голы забили Лука Миливоевич (11) и Неманья Матич (83). В случае победы сборная Сербии досрочно бы вышла в финальный раунд мирового первенства.
В других матчах группы D сборная Уэльса победила сборную Грузии 1:0, ирландцы переиграли футболистов Молдавии (2:0).
Турнирное положение группы D после девяти туров: 1. Сербия - 18 очков, 2. Уэльс - 17, 3. Ирландия - 16, 4. Австрия - 12, 5. Грузия - 5, 6. Молдавии - 2. За право сыграть на чемпионате мира - 2018 продолжают бороться команды Сербии, Уэльса и Ирландии.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.