Сербские футболисты уступили австрийцам, не сумев досрочно выйти в финальную часть ЧМ-2018

ТАСС, 6 октября. Сборная Сербии проиграла команде Австрии со счетом 2:3 в гостевом матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

У хозяев отличились Гвидо Бургшталлер (25-я минута), Марко Арнаутович (76) и Луис Шауб (89). В составе гостей голы забили Лука Миливоевич (11) и Неманья Матич (83). В случае победы сборная Сербии досрочно бы вышла в финальный раунд мирового первенства.

В других матчах группы D сборная Уэльса победила сборную Грузии 1:0, ирландцы переиграли футболистов Молдавии (2:0).

Турнирное положение группы D после девяти туров: 1. Сербия - 18 очков, 2. Уэльс - 17, 3. Ирландия - 16, 4. Австрия - 12, 5. Грузия - 5, 6. Молдавии - 2. За право сыграть на чемпионате мира - 2018 продолжают бороться команды Сербии, Уэльса и Ирландии.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.