Сборная США разгромила команду Панамы в матче квалификации ЧМ-2018

Форвард сборной США по футболу Жози Алтидор празднует забитый гол в матче с панамцами © AP Photo/John Raoux

ТАСС, 7 октября. Сборная США на своем поле разгромила команду Панамы со счетом 4:0 в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).

Голы забили Кристиан Пулишич (8-я минута), Жози Алтидор (19, 43, с пенальти) и Бобби Вуд (63). Сборная США поднялась на третье место в группе, которое дает право напрямую попасть на чемпионат мира. Панамцы опустились на четвертую строчку, за тур до конца отбора претендуя на попадание в стыковые матчи.

В девятом туре также пройдут игры Мексика - Тринидад и Тобаго, Коста-Рика - Гондурас, который состоится 8 октября. Турнирное положение: Мексика - 18 очков, Коста-Рика - 15, США - 12, Панама - 10, Гондурас - 9, Тринидад и Тобаго - 3.

Заключительный тур отборочного этапа ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ пройдет 10 октября. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую, еще одна команда - по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНКАКАФ завоевала только сборная Мексики.