Сборная США разгромила команду Панамы в матче квалификации ЧМ-2018

Панарин отдал три голевые передачи в дебютном матче НХЛ за "Коламбус"Спорт 7 октября, 4:54
Сборная США разгромила команду Панамы в матче квалификации ЧМ-2018Спорт 7 октября, 4:28
Российская гимнастка Еремина завоевала бронзу чемпионата мира в многоборьеСпорт 7 октября, 4:01
АТОР объявила о прекращении сотрудничества туроператоров с "ВИМ-Авиа"Общество 7 октября, 3:41
CNN: должностные лица убеждены, что дни Тиллерсона на посту госсекретаря США сочтеныМеждународная панорама 7 октября, 2:38
Россиянин Гарибов не прошел в комиссию спортсменов Международной федерации гимнастикиСпорт 7 октября, 2:38
Испанцы вышли на ЧМ-2018, а исландцы разбили надежды сборной ТурцииСпорт 7 октября, 1:44
Глава МИД Саудовской Аравии признался, что восхищен вкладом России в западную цивилизациюМеждународная панорама 7 октября, 0:50
Мединский опроверг сообщения о своей госпитализацииКультура 7 октября, 0:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 октября. Сборная США на своем поле разгромила команду Панамы со счетом 4:0 в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).
Голы забили Кристиан Пулишич (8-я минута), Жози Алтидор (19, 43, с пенальти) и Бобби Вуд (63). Сборная США поднялась на третье место в группе, которое дает право напрямую попасть на чемпионат мира. Панамцы опустились на четвертую строчку, за тур до конца отбора претендуя на попадание в стыковые матчи.
В девятом туре также пройдут игры Мексика - Тринидад и Тобаго, Коста-Рика - Гондурас, который состоится 8 октября. Турнирное положение: Мексика - 18 очков, Коста-Рика - 15, США - 12, Панама - 10, Гондурас - 9, Тринидад и Тобаго - 3.
Заключительный тур отборочного этапа ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ пройдет 10 октября. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую, еще одна команда - по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНКАКАФ завоевала только сборная Мексики.