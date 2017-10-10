Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сборная Словакии не смогла попасть в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года, несмотря на второе место в своей отборочной группе.

В рейтинге команд, занявших вторые места в отборочных группах европейской зоны квалификации ЧМ-2018, словаки оказались последними, набрав 12 очков. В данной таблице не учитываются результаты матчей с командами, которые заняли в группах последние места. Таким образом, в стыковых матчах сыграют сборные Швейцарии, Италии, Дании, Хорватии, Швеции, Северной Ирландии, Греции и Ирландии. Эти команды будут разбиты на две корзины ("сеяные" и "несеяные") согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА), 17 октября в Цюрихе будет проведена жеребьевка стыковых матчей, которые пройдут 9-11 и 12-14 ноября.

В настоящий момент девять европейских команд из 13 пробились на чемпионат мира 2018 года, заняв в своих группах первые места и получив прямые путевки на турнир. Ими стали команды Франции, Португалии, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии и Исландии. Всего же на чемпионат мира пробились 19 команд, также это сборные Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Нигерии, Коста-Рики, Египта и команда России как хозяйка соревнований.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.