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Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира 2018 года по футболу

Спорт
10 октября, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В заключительном матче отборочного турнира португальцы дома обыграли швейцарцев со счетом 2:0

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Сборная Португалии

Сборная Португалии

© EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES

ТАСС, 10 октября. Сборная Португалии одержала победу над командой Швейцарии со счетом 2:0 в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и пробилась в финальную стадию соревнований, которая пройдет в России.

Мяч на 41-й минуте в свои ворота забил защитник швейцарцев Йоан Джуру. В параллельных матчах группы B сборная Венгрии обыграла команду Фарерских островов (1:0), а сборная Латвии оказалась сильнее команды Андорры - 4:0.

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В турнирной таблице первое место с 27 очками заняла сборная Португалии и напрямую пробилась на чемпионат мира, швейцарцы, уступив португальцам за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей, стали вторыми, они сыграют в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве. Далее идут команды Венгрии (11), Фарерских островов (10), Латвии (7) и Андорры (4).

Сборная Португалии дебютировала на чемпионатах мира на турнире 1966 года, где смогла занять третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду СССР. Для обеих сборных эти результаты являются лучшими на мировых первенствах. В следующий раз португальцы играли на чемпионате мира в 1986 году, а в 2006-м снова дошли до полуфинала, но в матче за третье место проиграли команде Германии. На последнем чемпионате мира португальцы не вышли из группы, где их соперниками были команды Германии, США и Ганы.

Кроме того, команда Португалии в прошлом году впервые выиграла чемпионат Европы, а летом 2017-го сыграла на Кубке конфедераций в России, где заняла третье место. Также в активе португальцев одно серебро (2004) и три бронзы (1984, 2000, 2012) чемпионатов Европы.

Сборная Португалии стала 18-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии и Сербии. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове- на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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