Сорокин: оргкомитет ЧМ-2018 даже не хочет думать об отсутствии на турнире Месси

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу "Россия-2018" не рассматривает возможность, при которой сборная Аргентины не пробьется на турнир в Россию. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Сборная Аргентины может не попасть на чемпионат мира 2018 года. За тур до окончания отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) аргентинцы занимают шестое место в группе, набрав 25 очков в 17 играх. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковые матчи с представителем Конфедерации футбола Океании.

"Несколько удивила Голландия, Австрия забуксовала, Уэльс не попал. Пожалуй, это те сборные, которые сейчас разочаровали. Затаив дыхание, ждем, что будет в Южной Америке, потому что от этого еще и зависят планы нашей команды. Об отсутствии Месси на чемпионате мира мы даже не хотим думать, но ждем всех в равной степени", - сказал Сорокин.

"Я не могу делить команды на те, что могут украсить чемпионат мира, и те, что не могут. Для нас, как для организаторов, любая команда, которая прошла, - это украшение турнира, она этого достойна, поскольку прошла честный отбор. Сборная Ирана отобралась одна из первых, вполне достойная команда. Думаю, там тоже пробовались определенные тренерские задумки и эксперименты", - отметил гендиректор оргкомитета.

Участие на чемпионате мира 2018 года уже обеспечили себе 17 команд: сборные России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии и Сербии. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.