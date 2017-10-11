Команды Уругвая и Колумбии отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не сыграют в России

ТАСС, 11 октября. Сборная Уругвая одержала победу над командой Боливии со счетом 4:2 в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года и пробилась в финальную часть соревнований, которая пройдет в России.

В составе уругвайцев забитыми мячами отметились Мартин Касерес (39-я минута), Эдинсон Кавани (42) и Луис Суарес (60, 76). Защитники сборной Уругвая Гастон Сильва и Диего Годин дважды забили в свои ворота.

В параллельных матчах сборная Чили крупно проиграла на выезде команде Бразилии (0:3), колумбийцы сыграли вничью с перуанцами (1:1), сборная Парагвая проиграла команде Венесуэлы (0:1). В турнирной таблице первое место заняла сборная Бразилии (41 очко), ранее обеспечившая себе участие на чемпионате мира, далее идут команды Уругвая (31), Аргентины (28), Колумбии (27), Перу (26), Чили (26), Парагвая (24), Эквадора (20), Боливии (14) и Венесуэлы (12). Команда Перу обошла чилийцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Таким образом, в финальную часть чемпионата мира 2018 года от зоны Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ) вышли команды Бразилии, Уругвая, Аргентины и Колумбии. Сборная Перу сыграет в стыковых матчах против команды Новой Зеландии за право принять участие в мировом первенстве. Игры пройдут 6 и 14 ноября.

Los representantes de CONMEBOL en el Mundial de #Rusia2018

pic.twitter.com/tuqYhl0FkW — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 11 октября 2017 г.

История выступления команд на ЧМ

Сборная Уругвая квалифицировалась в финальную часть турнира в 13 раз в истории, в последний раз сборная Уругвая не смогла пробиться на турнир в 2006 году. Команда дважды становилась чемпионом мира (1930, 1950), также сборная Уругвая трижды занимала четвертое место на турнире, три раза доходила до 1/8 финала и один раз стала четвертьфиналистом первенства.

Команда Колумбии дебютировала на чемпионатах мира на турнире 1962 года, где заняла последнее место в группе с командами СССР, Югославии и Уругвая. В следующий раз колумбийцы попали на ЧМ в 1990 году, тогда команда смогла дойти до 1/8 финала. Лучшим результатом сборной является выход в четвертьфинал на турнире 2014 года. Также сборная Колумбии является победителем Кубка Америки 2001 года.

Сборная Перу впервые приняла участие в чемпионате мира в 1930 году в Уругвае, где не смогла выйти из группы. Всего перуанцы играли на мировых первенствах четыре раза, в последний раз - в 1982 году. Команда Перу является двукратным победителем Кубка Америки.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.