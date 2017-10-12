Временные трибуны "Екатеринбург-Арены" после ЧМ могут перенести в один из городов области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Временные трибуны, которые установлены на Центральном стадионе Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года, после проведения турнира могут быть перенесены в город Каменск-Уральский (Свердловская область). Таким образом, город может получить стадион на 10-12 тыс. мест, сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.
"Сегодня мы рассматриваем вариант разбора этих временных трибун после чемпионата мира, чтобы затем установить их, например, в Каменске-Уральском, который может получить 10-12 тысячный стадион, где можно будет проводить соревнования по футболу высокого уровня. При этом мы знаем, что есть порядка 15-18 тыс. болельщиков футбольного клуба "Урал", и стадион вместимостью 23 тыс. мест будет востребован для футболистов", - отметил Рапопорт.
Ранее директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит высказал мнение, что с точки зрения внешнего вида временные трибуны выглядят необычно и странно, но "с них открывается потрясающий вид на поле, ничего не помешает болельщикам".
На настоящий момент готовность стадиона, который получил название "Екатеринбург-Арена", составляет более 90%. Его вместимость - чуть более 35 тыс. зрителей. Стоимость реконструкции составила 12,7 млрд рублей. Арена будет сдана в эксплуатацию до конца 2017 года.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.