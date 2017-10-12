СМИ: сборная Франции во время ЧМ-2018 будет базироваться в подмосковной Истре

ТАСС, 12 октября. Сборная Франции по футболу во время чемпионата мира 2018 года в России будет базироваться в подмосковной Истре. Об этом сообщает Le Figaro.

По информации издания, выбор отеля в Истре в качестве места проживания связан с удобным расположением города от международного аэропорта Шереметьево и близостью от Москвы (60 км). Команда сможет быстрее добираться до базы после матчей, а учитывая, что большинство матчей будет проходить в Москве, есть вероятность, что французы будут проводить игры чаще именно в столице России. Также база в Истре, по мнению французской команды, является тихим и спокойным местом, и не будет отвлекать от работы во время турнира.

Сборная Франции принимала участие в самом первом чемпионате мира по футболу, который прошел в Уругвае в 1930 году, тогда команда не смогла выйти из группы. Первое мировое первенство, которое французы пропустили, прошло в 1950 году, всего без участия команды Франции состоялось шесть чемпионатов мира (последний - в 1994 году). Французская команда один раз становилась чемпионом мира, победив на домашнем турнире 1998 года, также "трехцветные" являются серебряными (2006) и двукратными бронзовыми (1958, 1986) призерами соревнований. Лучшим бомбардиром чемпионата мира 1958 года стал французский нападающий Жюст Фонтен, забивший 13 мячей, что является рекордом для одного турнира.

Также французская национальная команда дважды становилась чемпионом Европы - в 1984 и 2000 годах. В прошлом году на домашнем европейском чемпионате французы стали вторыми, проиграв в финале сборной Португалии. Кроме того, сборная Франции является двукратным победителем Кубка конфедераций (2001, 2003).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.