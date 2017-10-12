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"Авангард" обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
12 октября, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Омский "Авангард" одержал победу над пекинским "Куньлунем" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Заброшенными шайбами отметились Максим Минеев (32-я минута), Евгений Медведев (40) и Валентин Пьянов (49).

"Куньлунь" потерпел третье поражение подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции омский клуб занимает второе место, набрав 38 очков, пекинцы с 31 очком в активе идут восьмыми.

В следующем матче "Авангард" примет екатеринбургский "Амур", "Куньлунь" на выезде сыграет с астанинским "Барысом". Обе встречи пройдут 14 октября.

В другом матче игрового дня владивостокский "Адмирал" победил новосибирскую "Сибирь" - 4:2.

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