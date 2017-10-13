Тарпищев: Шарапова не будет фаворитом "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова не будет фаворитом стартующего в Москве турнира "ВТБ Кубок Кремля", так как будет "несеянной" теннисисткой. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В пятницу стало известно, что Шарапова примет участие в московском турнире.

"Она не фаворит, так как получила wild card (специальное приглашение - прим. ТАСС) и будет "несеянной". Следовательно, может достаться тяжелая сетка. А еще непонятно, как Мария будет добираться из Китая - играть в Москве ей уже во вторник, - сказал Тарпищев. - В любом случае, это очень хорошо, что Шарапова сыграет у нас, народ на нее пойдет. Ведь Шарапова - это лицо не просто российского, а мирового тенниса".

Сейчас Шарапова выступает на турнире в китайском Тяньцзине, где уже дошла до стадии 1/2 финала. В субботу она поспорит за выход в финал с китаянкой Пэн Шуай, "посеянной" под третьим номером.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Шарапова трижды принимала участие в турнире (2005, 2006, 2007), лучшим результатом россиянки на "Кубке Кремля" является выход в 1/4 финала.