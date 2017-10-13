Чесноков: смена климата может помешать Шараповой успешно выступить на "ВТБ Кубке Кремля"

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Резкая смена климата может негативно повлиять на выступление теннисистки Марии Шараповой на турнире "ВТБ Кубок Кремля". Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее пресс-служба "ВТБ Кубка Кремля" сообщила ТАСС, что организаторы предоставят Шараповой wild card. В данный момент Шарапова выступает на турнире Женской теннисной ассоциации в китайском Тяньцзине, где в субботу ей предстоит сыграть в полуфинале.

"Для нее может быть сложным перелет из Китая в Москву - из жары в 30-35 градусов лететь практически в зиму. Но ее приезд вызовет огромное внимание публики, которая на нее пойдет", - сказал Чесноков.

Весной россиянка возобновила выступления, отбыв 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге; в середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. В середине августа Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки. В сентябре она дошла до четвертого круга US Open, а в начале октября выступила на турнире в Пекине, где уступила в третьем круге.

"Если на первом турнире после дисквалификации - в Штутгарте - Шарапова дошла до полуфинала, то это говорит о том, что она в хорошей форме. Понятно, что для остальных она является одним из сложных игроков. Она уже доказала, что может побеждать абсолютно всех и является звездой предстоящего турнира", - отметил он.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Шарапова трижды принимала участие в турнире (2005, 2006, 2007), лучшим результатом россиянки на "Кубке Кремля" является выход в 1/4 финала.