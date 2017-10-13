Участники ЧМ-2018 должны определиться с базами в течение двух недель после жеребьевки

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Команды-участницы финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года должны определиться с местом базирования на турнире в течение двух недель после жеребьевки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Жеребьевка основной части мирового первенства состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

"В течение первых двух недель после финальной жеребьевки команды должны принять финальное решение по выбору базы, на которой они планируют размещаться во время чемпионата мира по футболу ФИФА в России, а также согласовать все условия своего размещения. Окончательный список баз, которые будут выбраны командами-участницами турнира, будет сообщен после вышеперечисленных процедур, точнее в конце текущего года или в начале 2018 года", - сказали в пресс-службе.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске. Командам предложено на выбор 67 баз в различных регионах России.