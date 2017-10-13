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Заболотный: сборная России получит огромный опыт в матчах с командами Испании и Аргентины

Спорт
13 октября, 18:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Нападающий российской сборной отметил, что его не пугает предстоящее соперничество с одним из лучших игроков мира аргентинцем Лионелем Месси

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Россияне приобретут большой опыт в контрольных играх с командами Испании и Аргентины. Такое мнение ТАСС высказал нападающий российской сборной Антон Заболотный.

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил, что команда Станислава Черчесова проведет матчи со сборными Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Игры пройдут в России.

"Это будет большой футбольный опыт, - сказал Заболотный. - Понимаю, почему были выбраны такие соперники, чтобы отработать новую тактику, проверить готовность конкурировать с лучшими сборными мира. С иранцами и южнокорейцами - одна тактика, с испанцами и аргентинцами - другая. Это две отличные сборные, интересно, как будем действовать мы и противники против нас".

Собеседник ТАСС отметил, что его не пугает предстоящее соперничество с одним из лучших игроков мира аргентинцем Лионелем Месси.

"У меня не было такого опыта (противостоять игрокам уровня Месси - прим. ТАСС), но интересовался у ребят, как это происходит. Например, разговаривал с Карницким, который выступает за сборную Белоруссии, спрашивал, как он играл против французов и голландцев (Александр Карницкий играл в двух заключительных матчах отбора ЧМ-2018, когда белорусы уступили 1:2 и 1:3 соответственно - прим. ТАСС). Сказал, что это очень высокий уровень и интересное соперничество, но подчеркнул, что можно играть со всеми. Главное - не бояться, а выкладываться на полную", - сказал 26-летний нападающий.

Российская сборная продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Испанцы и аргентинцы квалифицировались на турнир.

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