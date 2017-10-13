Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с аргентинцами и испанцами в ноябре

ТАСС, 13 октября. Сборная России по футболу в ноябре проведет товарищеские матчи с командами Испании и Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Российская команда сыграет со сборной Аргентины 11 ноября, с командой Испании - 14 ноября. Обе встречи состоятся в России. О местах проведения и времени начала матчей не сообщается. По информации пресс-службы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), матч между сборными России и Испании пройдет в Санкт-Петербурге.

Команда Испании вышла в финальную часть чемпионата мира - 2018, заняв первое место в отборочной европейской группе G. Сборная Аргентины квалифицировалась на мировое первенство с третьего места в южноамериканской отборочной группе.

В октябре сборная России провела два домашних товарищеских матча. 7 октября российская команда победила команду Южной Кореи в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" со счетом 4:2. 10 октября российские футболисты сыграли вничью с командой Ирана в Казани (1:1). Матчами со сборными Аргентины и Испании российские футболисты завершат программу товарищеских матчей в 2017 году.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Сейчас известны 23 команды, которые сыграют на турнире - сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.