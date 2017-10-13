Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с аргентинцами и испанцами в ноябре

Спорт
13 октября, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Российская команда сыграет со сборной Аргентины 11 ноября, с командой Испании - 14 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 13 октября. Сборная России по футболу в ноябре проведет товарищеские матчи с командами Испании и Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Российская команда сыграет со сборной Аргентины 11 ноября, с командой Испании - 14 ноября. Обе встречи состоятся в России. О местах проведения и времени начала матчей не сообщается. По информации пресс-службы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), матч между сборными России и Испании пройдет в Санкт-Петербурге.

Команда Испании вышла в финальную часть чемпионата мира - 2018, заняв первое место в отборочной европейской группе G. Сборная Аргентины квалифицировалась на мировое первенство с третьего места в южноамериканской отборочной группе.

В октябре сборная России провела два домашних товарищеских матча. 7 октября российская команда победила команду Южной Кореи в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" со счетом 4:2. 10 октября российские футболисты сыграли вничью с командой Ирана в Казани (1:1). Матчами со сборными Аргентины и Испании российские футболисты завершат программу товарищеских матчей в 2017 году.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Сейчас известны 23 команды, которые сыграют на турнире - сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.

Смотрите также

Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на чемпионат мира 2018 года

Команда Испании досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2018

Сборные России и Ирана сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты сборной России победили команду Южной Кореи в товарищеском матче

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
2
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
3
Нацбанк Украины запретил проводить операции с банкнотами с изображением Крыма
4
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
5
Эксперты: слова Порошенко о выполнении минских соглашений подрывают доверие Европы к Киеву
6
Госкино Украины запретило показ трех российских фильмов
7
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама