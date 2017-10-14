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Чемпионат Перу по футболу приостановлен из-за участия сборной в стыках к ЧМ-2018

Спорт
14 октября, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Матчи первенства Перу не будут проводиться с 20 октября по 15 ноября

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ассоциация профессиональных футболистов Перу (ADFP) приняла решение приостановить чемпионат страны из-за подготовки национальной сборной к стыковым матчам за право сыграть на первенстве мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Clarin.

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Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Матчи первенства Перу не будут проводиться с 20 октября по 15 ноября.

В ночь на среду сборная Перу на своем поле сыграла с командой Колумбии вничью со счетом 1:1 в матче отборочного турнира зоны Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ). Перуанцы заняли пятое место в таблице и получили право сыграть в стыковых матчах против сборной Новой Зеландии.

Стыковые матчи между сборными Перу и Новой Зеландии пройдут 6 и 14 ноября. Команда Перу впервые приняла участие в чемпионате мира в 1930 году в Уругвае, где не смогла выйти из группы. Всего перуанцы играли на мировых первенствах четыре раза, в последний раз - в 1982 году.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. На данный момент известны 23 команды, которые сыграют на турнире - это сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.

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