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Шалимов: ФК "Краснодар" не обращает внимания на критику и двигается дальше

Спорт
14 октября, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Главный тренер краснодарского клуба отметил, что его команда показала хорошую игру в матче чемпионата России с ЦСКА (0:1)

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Игорь Шалимов

Игорь Шалимов

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Футбольный клуб "Краснодар" не обращает внимания на критику со стороны, а продолжает работать и двигаться дальше. Об этом в эфире телеканала "Наш футбол" заявил главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов.

В субботу "Краснодар" дома проиграл ЦСКА со счетом 0:1 в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

"Игра хорошая, особенно второй тайм, - сказал Шалимов. - Мы владели инициативой и во втором тайме создали много моментов. У ЦСКА тоже были хорошие моменты, но избежать их сложно, когда все время играешь на чужой половине. Не хватило гола, хотя игра была хорошая, но хорошая игра и результат - две разные вещи".

"В те моменты, которые у нас были, удары пришлись во вратаря, либо мы просто не попадали по воротам, будем думать, как поправлять реализацию. Расстроены результатом, но команда играла хорошо, ребята - молодцы, создали много моментов. Когда мы побеждаем - вокруг молчание, а при неудачах все просыпаются и критикуют. Ну и пусть критикуют, мы на это внимания не обращаем, а работаем и двигаемся дальше", - добавил Шалимов.

В турнирной таблице "Краснодар" с 21 очком занимает четвертое место.

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