Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Краснодар" потерпел третье поражение подряд в чемпионате России, проиграв ЦСКА

Спорт
14 октября, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Единственный мяч на 38-й минуте встречи в Краснодаре забил Алексей Березуцкий

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Березуцкий

Алексей Березуцкий

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Московский ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0 в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Смотрите также

"Урал" обыграл "Анжи" в матче чемпионата России

Хохлов стартовал с победы над "СКА-Хабаровском" на посту главного тренера "Динамо"

Мяч на 38-й минуте забил Алексей Березуцкий. Для "Краснодара" это поражение стало третьим подряд в нынешнем сезоне первенства страны. ЦСКА не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей.

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 24 очка, "Краснодар" с 21 очком идет четвертым.

В следующем туре ЦСКА 22 октября примет санкт- петербургский "Зенит", "Краснодар" на следующий день в гостях сыграет с московским "Локомотивом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
2
В Киеве завершилось шествие националистов по случаю годовщины УПА
3
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
4
Сирийские войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ в Меядине
5
Путин открыл новый участок трассы Р-23 под Петербургом
6
Глава МПС поблагодарил РФ за выдачу виз всем участникам, несмотря на санкционные списки
7
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама