"Краснодар" потерпел третье поражение подряд в чемпионате России, проиграв ЦСКА

ТАСС, 14 октября. Московский ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0 в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 38-й минуте забил Алексей Березуцкий. Для "Краснодара" это поражение стало третьим подряд в нынешнем сезоне первенства страны. ЦСКА не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей.

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 24 очка, "Краснодар" с 21 очком идет четвертым.

В следующем туре ЦСКА 22 октября примет санкт- петербургский "Зенит", "Краснодар" на следующий день в гостях сыграет с московским "Локомотивом".