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"Урал" обыграл "Анжи" в матче чемпионата России

Спорт
14 октября, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Екатеринбургский "Урал" одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 2:1 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

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В составе победителей мячи забили Эрик Бикфалви (56-я минута) и Владимир Ильин (87). У гостей отличился Арсен Хубулов (88).

"Анжи" не может выиграть в первенстве страны на протяжении пяти матчей.

В турнирной таблице "Урал" занимает шестое место, набрав 19 очков, "Анжи" с девятью очками идет на последней, 16-й строчке.

В следующем туре "Урал" примет грозненский "Ахмат", "Анжи" сыграет дома с тульским "Арсеналом". Обе встречи пройдут 22 октября.

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