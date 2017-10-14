"Урал" обыграл "Анжи" в матче чемпионата России

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ТАСС, 14 октября. Екатеринбургский "Урал" одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 2:1 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей мячи забили Эрик Бикфалви (56-я минута) и Владимир Ильин (87). У гостей отличился Арсен Хубулов (88).
"Анжи" не может выиграть в первенстве страны на протяжении пяти матчей.
В турнирной таблице "Урал" занимает шестое место, набрав 19 очков, "Анжи" с девятью очками идет на последней, 16-й строчке.
В следующем туре "Урал" примет грозненский "Ахмат", "Анжи" сыграет дома с тульским "Арсеналом". Обе встречи пройдут 22 октября.