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"Енисей" одержал волевую победу над "Волгарем" в матче ФНЛ

Спорт
14 октября, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Красноярска

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ТАСС, 14 октября. Красноярский "Енисей" одержал победу над астраханским "Волгарем" со счетом 2:1 в гостевом матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Кутьин (67-я минута) и Михаил Комков (89), у проигравших отличился Антон Григорьев (48). "Енисей" не проигрывает в чемпионате ФНЛ на протяжении 13 матчей.

В турнирной таблице "Енисей" продолжает лидировать, набрав 44 очка, "Волгарь" с 25 очками идет 10-м.

В следующем туре "Енисей" примет ярославский "Шинник", "Волгарь" в гостях сыграет с санкт-петербургским "Зенитом-2".

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