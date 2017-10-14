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"Спартак-2" и петербургское "Динамо" сыграли вничью в матче ФНЛ

Спорт
14 октября, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургское "Динамо" сыграло вничью с московским "Спартаком-2" со счетом 2:2 в домашнем матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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В составе хозяев забитыми мячами отметились Игорь Юрганов (40-я минута) и Евгений Песегов (88). У гостей отличились Александр Ломовицкий (63) и Сильванус Нимели (90).

"Динамо" занимает пятое место в таблице после 18 туров. В активе команды 32 очка. "Спартак-2" с 27 очками расположился на восьмой позиции.

В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с калининградской "Балтикой" 21 октября. 22 октября "Спартак-2" примет "Тюмень".

Результаты других матчей:

  • "Сибирь" (Новосибирск) - "Оренбург" - 0:1;
  • "Томь" (Томск) - "Факел" (Воронеж) - 1:0;
  • "Крылья Советов" (Самара) - "Ротор" (Волгоград) - 1:1;
  • "Тюмень" - "Тамбов" - 3:1;
  • "Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Кубань" (Краснодар) - 0:3;
  • "Шинник" (Ярославль) - "Балтика" (Калининград) - 1:0.
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