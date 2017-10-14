"Спартак-2" и петербургское "Динамо" сыграли вничью в матче ФНЛ

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургское "Динамо" сыграло вничью с московским "Спартаком-2" со счетом 2:2 в домашнем матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе хозяев забитыми мячами отметились Игорь Юрганов (40-я минута) и Евгений Песегов (88). У гостей отличились Александр Ломовицкий (63) и Сильванус Нимели (90).
"Динамо" занимает пятое место в таблице после 18 туров. В активе команды 32 очка. "Спартак-2" с 27 очками расположился на восьмой позиции.
В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с калининградской "Балтикой" 21 октября. 22 октября "Спартак-2" примет "Тюмень".