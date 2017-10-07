"Факел" обыграл "Крылья Советов" в матче ФНЛ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Воронежский "Факел" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 17-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Мяч в составе воронежской команды с пенальти забил Дмитрий Мичуренков (38).

"Факел" занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 16 очками в активе. Набравшие 37 очков "Крылья Советов" идут на втором месте.

В следующем туре "Факел" на выезде сыграет с "Томью". "Крылья Советов" на своем поле примут волгоградский "Ротор". Оба матча пройдут 14 октября.

Результаты других матчей:

"Зенит-2" - "Томь" - 2:0;

"Кубань" - "Луч-Энергия" - 0:0;

"Балтика" - "Волгарь" - 2:1.