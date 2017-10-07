"Факел" обыграл "Крылья Советов" в матче ФНЛ

Глава РФПЛ Прядкин шокирован смертью спортдиректора "Зенита" СарсанииСпорт 7 октября, 20:06
Сафонов: причиной кончины спортивного директора "Зенита" Сарсании стал тромбСпорт 7 октября, 20:03
В Тамбовской области открыли памятник Солдату-ПобедителюОбщество 7 октября, 19:56
Кокорин: концовка матча с южнокорейцами испортила общее впечатление от игры сборной РоссииСпорт 7 октября, 19:55
Союз ММА России обратился в прокуратуру из-за несанкционированного турнира в ЛюберцахСпорт 7 октября, 19:47
Черчесов: в игре сборной России в матче с южнокорейцами не было основательностиСпорт 7 октября, 19:42
Мутко удовлетворен игрой сборной России по футболу в матче с южнокорейцамиСпорт 7 октября, 19:36
Черчесов: футболистам сборной России Смолову и Кокорину еще надо сыгрыватьсяСпорт 7 октября, 19:36
Спортивный директор "Зенита" Сарсания скончался в возрасте 49 летСпорт 7 октября, 19:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Воронежский "Факел" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 17-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Мяч в составе воронежской команды с пенальти забил Дмитрий Мичуренков (38).
"Факел" занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 16 очками в активе. Набравшие 37 очков "Крылья Советов" идут на втором месте.
В следующем туре "Факел" на выезде сыграет с "Томью". "Крылья Советов" на своем поле примут волгоградский "Ротор". Оба матча пройдут 14 октября.