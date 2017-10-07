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"Факел" обыграл "Крылья Советов" в матче ФНЛ

Спорт
7 октября, 19:54 дата обновления: 7 октября, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Единственный мяч в составе воронежской команды с пенальти забил Дмитрий Мичуренков

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Воронежский "Факел" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 17-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Мяч в составе воронежской команды с пенальти забил Дмитрий Мичуренков (38).

"Факел" занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 16 очками в активе. Набравшие 37 очков "Крылья Советов" идут на втором месте.

В следующем туре "Факел" на выезде сыграет с "Томью". "Крылья Советов" на своем поле примут волгоградский "Ротор". Оба матча пройдут 14 октября.

Результаты других матчей:

  • "Зенит-2" - "Томь" - 2:0;
  • "Кубань" - "Луч-Энергия" - 0:0;
  • "Балтика" - "Волгарь" - 2:1.

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