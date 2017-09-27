Молодежные сборные ФНЛ и итальянской лиги B проведут товарищеский матч 28 ноября

ТАСС, 27 сентября. Товарищеский матч молодежных сборных Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и итальянской лиги B пройдет 28 ноября в итальянской Чезене. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Итальянская команда будет представлена футболистами не старше 1997 года рождения, также допускается участие двух игроков 1996 года рождения. Команду ФНЛ возглавит тренер "Волгаря" Юрий Газзаев, который в ближайшее время объявит расширенный состав на матч.

Сборные ФНЛ и итальянской лиги B встречались в товарищеских матчах шесть раз, и ни разу российская команда не смогла одержать победу.