"Спартак-2" проиграл "Шиннику" в 17-м туре ФНЛ

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" со счетом 1:2 проиграл ярославскому "Шиннику" в домашнем матче 17-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе хозяев забитым мячом отметился Идриза Самбу (37-я минута). У гостей отличились Эльдар Низамутдинов (44) и Сергей Крамаренко (83).
После 17 туров "Спартак-2" занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ с 26 очками в активе. Набравший 29 очков "Шинник" идет на шестом месте.
В следующем туре "Спартак-2" на выезде сыграет с санкт- петербургским "Динамо". "Шинник" на своем поле примет калининградскую "Балтику".