Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Спартак-2" проиграл "Шиннику" в 17-м туре ФНЛ

Спорт
7 октября, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Ярославля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" со счетом 1:2 проиграл ярославскому "Шиннику" в домашнем матче 17-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе хозяев забитым мячом отметился Идриза Самбу (37-я минута). У гостей отличились Эльдар Низамутдинов (44) и Сергей Крамаренко (83).

После 17 туров "Спартак-2" занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ с 26 очками в активе. Набравший 29 очков "Шинник" идет на шестом месте.

В следующем туре "Спартак-2" на выезде сыграет с санкт- петербургским "Динамо". "Шинник" на своем поле примет калининградскую "Балтику".

Результаты других матчей:

  • "Енисей" - "Химки" - 4:1;
  • "Сибирь" - "Авангард" - 0:2;
  • "Ротор" - "Олимпиец" - 1:2;
  • "Тамбов" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:1;
  • "Оренбург" - "Тюмень" - 3:0.

Смотрите также

"Спартак-2" обыграл "Волгарь" в матче 16-го тура ФНЛ

Молодежные сборные ФНЛ и итальянской лиги B проведут товарищеский матч 28 ноября

"Химки" победили "Спартак-2", прервав 11-матчевую безвыигрышную серию в ФНЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Зарубежные руководители поздравляют Путина с днем рождения
3
Биография президента России Владимира Путина
4
На Москву обрушился ливень с градом
5
Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры о перемирии на востоке Украины
6
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
7
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии, подготовку саммитов СНГ и ЕврАзЭС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама