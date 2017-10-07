"Спартак-2" проиграл "Шиннику" в 17-м туре ФНЛ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" со счетом 1:2 проиграл ярославскому "Шиннику" в домашнем матче 17-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе хозяев забитым мячом отметился Идриза Самбу (37-я минута). У гостей отличились Эльдар Низамутдинов (44) и Сергей Крамаренко (83).

После 17 туров "Спартак-2" занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ с 26 очками в активе. Набравший 29 очков "Шинник" идет на шестом месте.

В следующем туре "Спартак-2" на выезде сыграет с санкт- петербургским "Динамо". "Шинник" на своем поле примет калининградскую "Балтику".

Результаты других матчей:

"Енисей" - "Химки" - 4:1;

"Сибирь" - "Авангард" - 0:2;

"Ротор" - "Олимпиец" - 1:2;

"Тамбов" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:1;

"Оренбург" - "Тюмень" - 3:0.