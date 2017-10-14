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"Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск" в первом матче после назначения Хохлова

Спорт
14 октября, 15:55 UTC+3 ХИМКИ область/ 14, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

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Алексей Козлов

Алексей Козлов

© Артем Коротаев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 14 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 2:0 одержало победу над клубом "СКА-Хабаровск" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Арена-Химки".

Голы забили Алексей Козлов (18-я минута) и Александр Ташаев (79).

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Футболисты "Динамо" смогли забить впервые с 20 августа, когда сыграли вничью с "Уфой" (1:1). После этого бело- голубые не могли поразить ворота соперников на протяжении семь встреч кряду. Козлов отличился впервые с 4 декабря 2015 года, когда забил в матче чемпионата страны с "Анжи" (1:2).

"Динамо" прервало серию из шести поражений в чемпионате России подряд. Этот матч стал первым в качестве главного тренера "Динамо" для Дмитрия Хохлова, который 7 октября сменил на этом посту Юрия Калитвинцева.

"Динамо" поднялось на 13-е место в таблице чемпионата России, в активе бело-голубых 13 очков. "СКА-Хабаровск" опустился на 15-ю позицию, у команды осталось 11 очков.

В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с казанским "Рубином". "СКА-Хабаровск" на своем поле примет "Уфу". Обе встречи пройдут 21 октября.

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