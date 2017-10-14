"Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск" в первом матче после назначения Хохлова

Надаль требует €100 тыс. у экс-министра спорта Франции за обвинения в употреблении допингаСпорт 14 октября, 17:04
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитойПолитика 14 октября, 16:41
Хохлов: "Динамо" в матче со "СКА-Хабаровском" ставило во главу угла результатСпорт 14 октября, 16:32
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче чемпионата АнглииСпорт 14 октября, 16:29
Агент македонца Яховича подтвердил, что зимой футболист может перейти в российский клубСпорт 14 октября, 16:25
Поддубский: "Динамо" победило "СКА-Хабаровск" за счет всплеска эмоций после смены тренераСпорт 14 октября, 16:21
"Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск" в первом матче после назначения ХохловаСпорт 14 октября, 15:55
Парад-карнавал ВФМС-2017 стартовал в МосквеОбщество 14 октября, 15:24
ФТАР: ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в прежние сроки из-за желания Швеции провести турнирСпорт 14 октября, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХИМКИ /Московская область/, 14 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 2:0 одержало победу над клубом "СКА-Хабаровск" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Арена-Химки".
Голы забили Алексей Козлов (18-я минута) и Александр Ташаев (79).
Футболисты "Динамо" смогли забить впервые с 20 августа, когда сыграли вничью с "Уфой" (1:1). После этого бело- голубые не могли поразить ворота соперников на протяжении семь встреч кряду. Козлов отличился впервые с 4 декабря 2015 года, когда забил в матче чемпионата страны с "Анжи" (1:2).
"Динамо" прервало серию из шести поражений в чемпионате России подряд. Этот матч стал первым в качестве главного тренера "Динамо" для Дмитрия Хохлова, который 7 октября сменил на этом посту Юрия Калитвинцева.
"Динамо" поднялось на 13-е место в таблице чемпионата России, в активе бело-голубых 13 очков. "СКА-Хабаровск" опустился на 15-ю позицию, у команды осталось 11 очков.
В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с казанским "Рубином". "СКА-Хабаровск" на своем поле примет "Уфу". Обе встречи пройдут 21 октября.