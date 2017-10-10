Хохлов: "Динамо" не планирует в ближайшее время привлекать молодежь в основной состав

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 октября. /ТАСС/. Игроки молодежного состава московского футбольного клуба "Динамо" в ближайшее время не будут привлекаться в первую команду. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.

"Динамо" после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В составе бело-голубых травмированы нападающий Кирилл Панченко, полузащитник Самба Соу, защитник Владимир Рыков. На прошлой неделе восстановился от травмы полузащитник Антон Терехов.

"На сегодняшний день мы будем использовать те резервы, которые у нас есть. В составе тренируются 17 футболистов, все находятся в хорошем расположении духа. В дальнейшем мы планируем привлекать футболистов молодежного состава, но точно могу сказать, что это будет не в ближайшее время", - сказал Хохлов.

Также главный тренер обратился к болельщикам футбольного клуба "Динамо" с просьбой поддержать команду в сложный период. "Несмотря на сложный период, хотелось бы, чтобы болельщики "Динамо" поддерживали команду до финального свистка. Было очень чувствительно наблюдать картину на матче с московским "Локомотивом", когда фанаты покинули трибуны. Хотелось бы, чтобы это не повторялось, а мы приложим для этого все усилия во время игры", - отметил он.

В следующем туре "Динамо" на своем поле примет хабаровский СКА. Матч состоится 14 октября на "Арене-Химки".