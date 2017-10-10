Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хохлов: задачей тренерского штаба "Динамо" является сохранение прописки в РФПЛ

Спорт
10 октября, 13:33 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 10, октября. /ТАСС

В субботу "Динамо" объявило, что Дмитрий Хохлов сменит на посту главного тренера команды Юрия Калитвинцева

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов

© Антон Новодережкин/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 октября. /ТАСС/. Сохранение прописки в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) является приоритетной задачей тренерского штаба футбольного клуба "Динамо". Об этом журналистам сообщил главный тренер московской команды Дмитрий Хохлов.

7 октября "Динамо" объявило, что Хохлов заменит на посту главного тренера команды Юрия Калитвинцева. Контракт с Хохловым подписан до конца сезона-2017/18 чемпионата России с возможностью пролонгации. После 12 туров "Динамо" идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками.

"Основной и приоритетной задачей футбольного клуба "Динамо" на ближайшее время является покидание зоны вылета. Мы понимаем, что работы много и все будет зависеть от того, насколько быстро мы найдем взаимопонимание с игроками и подход к ним. В любом случае я беру всю ответственность за результат на себя и осознаю все риски в случае неудачи", - сказал Хохлов.

Смотрите также

Калитвинцев заявил, что у него останутся позитивные воспоминания от работы в ФК "Динамо"

Кобелев: Хохлов сможет решить задачи "Динамо" на текущий сезон чемпионата России

Хохлов сменил Калитвинцева на посту главного тренера ФК "Динамо"

Также Хохлов отметил, что назначение на пост главного тренера "Динамо" стало для него неожиданностью. "Все произошло довольно быстро. В пятницу вечером мне позвонило руководство, предложило пост главного тренера, а уже в субботу утром была первая тренировка. Скажу, что сейчас гораздо сложнее принимать пост чем в 2012-м году, больше ответственности, но надо работать", - отметил он.

Хохлов работал помощником главного тренера "Динамо" с 2012 по 2013 год, главным тренером молодежного состава команды (2013-2015, 2017), краснодарской "Кубани" (2015), "Динамо-2" (2017). С молодежной командой "Динамо" дважды выигрывал золотые медали первенства России.

С 6 по 17 августа 2012 года Хохлов работал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
2
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
3
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
4
ВКС РФ нанесли 182 авиаудара за сутки по боевикам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
5
Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября
6
Рогозин: РФ и Сирию свяжет прямая судоходная линия
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама