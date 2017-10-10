Хохлов: задачей тренерского штаба "Динамо" является сохранение прописки в РФПЛ

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 октября. /ТАСС/. Сохранение прописки в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) является приоритетной задачей тренерского штаба футбольного клуба "Динамо". Об этом журналистам сообщил главный тренер московской команды Дмитрий Хохлов.

7 октября "Динамо" объявило, что Хохлов заменит на посту главного тренера команды Юрия Калитвинцева. Контракт с Хохловым подписан до конца сезона-2017/18 чемпионата России с возможностью пролонгации. После 12 туров "Динамо" идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками.

"Основной и приоритетной задачей футбольного клуба "Динамо" на ближайшее время является покидание зоны вылета. Мы понимаем, что работы много и все будет зависеть от того, насколько быстро мы найдем взаимопонимание с игроками и подход к ним. В любом случае я беру всю ответственность за результат на себя и осознаю все риски в случае неудачи", - сказал Хохлов.

Также Хохлов отметил, что назначение на пост главного тренера "Динамо" стало для него неожиданностью. "Все произошло довольно быстро. В пятницу вечером мне позвонило руководство, предложило пост главного тренера, а уже в субботу утром была первая тренировка. Скажу, что сейчас гораздо сложнее принимать пост чем в 2012-м году, больше ответственности, но надо работать", - отметил он.

Хохлов работал помощником главного тренера "Динамо" с 2012 по 2013 год, главным тренером молодежного состава команды (2013-2015, 2017), краснодарской "Кубани" (2015), "Динамо-2" (2017). С молодежной командой "Динамо" дважды выигрывал золотые медали первенства России.

С 6 по 17 августа 2012 года Хохлов работал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо".