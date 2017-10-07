Калитвинцев заявил, что у него останутся позитивные воспоминания от работы в ФК "Динамо"

Гимнастка Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 в опорном прыжкеСпорт 7 октября, 21:16
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеемПолитика 7 октября, 21:14
Сборная Швеции возглавила группу A в отборе ЧМ-2018, разгромив команду ЛюксембургаСпорт 7 октября, 20:55
Сборная Нигерии обеспечила себе участие в финальном раунде ЧМ-2018Спорт 7 октября, 20:54
Тактаров: соревнования по ММА в Подмосковье были согласованыСпорт 7 октября, 20:52
КХЛ: арбитры верно оценили ситуацию с не засчитанным голом в ворота ЦСКАСпорт 7 октября, 20:50
Захарова: депортация корреспондента НТВ с Украины напоминает "охоту на ведьм"Политика 7 октября, 20:48
Син Тхэ Ён: южнокорейцы будут стараться стать такой же сильной командой, как российскаяСпорт 7 октября, 20:43
Никитин: игра со "Спартаком" стала хорошей тренировкой для хоккеистов ЦСКАСпорт 7 октября, 20:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бывший главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев сохранит в памяти только позитивные моменты от работы в московском футбольном клубе. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.
В субботу Калитвинцев был отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо". Вместо него команду возглавил Дмитрий Хохлов.
"В "Динамо" было хорошее и не очень, но у меня в памяти останутся только позитивные моменты, которых набралось гораздо больше, - заявил Калитвинцев. - Я благодарен руководству за то, что дали мне возможность работать в таком великом клубе как "Динамо". Здесь большая ответственность, высокие требования, однако все это стало для меня огромным опытом, который позволит развиваться в своей профессии и давать результат в дальнейшем. Я понимал, что в "Динамо" надо работать круглосуточно, и делал это: что-то получилось, что-то нет, но я честен перед командой, болельщиками и самим собой".