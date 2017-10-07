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Калитвинцев заявил, что у него останутся позитивные воспоминания от работы в ФК "Динамо"

Спорт
7 октября, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

В субботу тренер был отправлен в отставку с поста главного тренера московского клуба

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бывший главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев сохранит в памяти только позитивные моменты от работы в московском футбольном клубе. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

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"В "Динамо" было хорошее и не очень, но у меня в памяти останутся только позитивные моменты, которых набралось гораздо больше, - заявил Калитвинцев. - Я благодарен руководству за то, что дали мне возможность работать в таком великом клубе как "Динамо". Здесь большая ответственность, высокие требования, однако все это стало для меня огромным опытом, который позволит развиваться в своей профессии и давать результат в дальнейшем. Я понимал, что в "Динамо" надо работать круглосуточно, и делал это: что-то получилось, что-то нет, но я честен перед командой, болельщиками и самим собой".

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