Калитвинцев заявил, что у него останутся позитивные воспоминания от работы в ФК "Динамо"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бывший главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев сохранит в памяти только позитивные моменты от работы в московском футбольном клубе. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

В субботу Калитвинцев был отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо". Вместо него команду возглавил Дмитрий Хохлов.

"В "Динамо" было хорошее и не очень, но у меня в памяти останутся только позитивные моменты, которых набралось гораздо больше, - заявил Калитвинцев. - Я благодарен руководству за то, что дали мне возможность работать в таком великом клубе как "Динамо". Здесь большая ответственность, высокие требования, однако все это стало для меня огромным опытом, который позволит развиваться в своей профессии и давать результат в дальнейшем. Я понимал, что в "Динамо" надо работать круглосуточно, и делал это: что-то получилось, что-то нет, но я честен перед командой, болельщиками и самим собой".