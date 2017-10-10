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Хохлов: футболисты "Динамо" не обсуждают тему задолженностей по зарплате

Спорт
10 октября, 13:44 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 10, октября. /ТАСС

Главный тренер "Динамо" отметил, что игроки обеспокоены турнирным положением команды в чемпионате России

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Чемпионат России по футболу: "Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:0

Чемпионат России по футболу: "Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:0

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 октября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Динамо" не обсуждают между собой тему погашения задолженностей по заработной плате. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.

"Знаю о вопросе существования проблем заработных плат, но, насколько я знаю, данный вопрос между футболистами не обсуждается. Сейчас главное - определить ряд обязанностей, чтобы футболисты занимались своей работой, а руководство - своей. Мы ведем переговоры с руководителями клуба и могу сказать, что прогноз оптимистичный", - сказал Хохлов.

Также главный тренер "Динамо" отметил, что футболисты клуба обеспокоены турнирным положением в чемпионате России. После 12 туров команда идет на предпоследнем, 15-м месте. "Сейчас самым главным является не загонять себя в моральную яму, уверен, что у ребят это получится, и мы будем только радовать своих болельщиков", - заявил Хохлов.

В следующем туре "Динамо" на своем поле примет хабаровский СКА. Матч состоится 14 октября на "Арене-Химки".

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