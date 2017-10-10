Хохлов: футболисты "Динамо" не обсуждают тему задолженностей по зарплате

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 октября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Динамо" не обсуждают между собой тему погашения задолженностей по заработной плате. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.

"Знаю о вопросе существования проблем заработных плат, но, насколько я знаю, данный вопрос между футболистами не обсуждается. Сейчас главное - определить ряд обязанностей, чтобы футболисты занимались своей работой, а руководство - своей. Мы ведем переговоры с руководителями клуба и могу сказать, что прогноз оптимистичный", - сказал Хохлов.

Также главный тренер "Динамо" отметил, что футболисты клуба обеспокоены турнирным положением в чемпионате России. После 12 туров команда идет на предпоследнем, 15-м месте. "Сейчас самым главным является не загонять себя в моральную яму, уверен, что у ребят это получится, и мы будем только радовать своих болельщиков", - заявил Хохлов.

В следующем туре "Динамо" на своем поле примет хабаровский СКА. Матч состоится 14 октября на "Арене-Химки".