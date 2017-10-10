Хохлов: футболисты "Динамо" не обсуждают тему задолженностей по зарплате

Биография врио губернатора Ивановской области Станислава ВоскресенскогоБиографии и справки 10 октября, 14:38
Глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман останется под стражей на неопределенный срокСпорт 10 октября, 14:37
Проекты и проблемы ивановского губернатора Павла КоньковаПолитика 10 октября, 14:37
Сборная Австралии пробилась в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2018 в РоссииСпорт 10 октября, 14:36
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 14:26
Промышленный кластер появится в 2018 году в НовоуральскеНовости Урала 10 октября, 14:23
Власти Подмосковья готовы оказать максимальную помощь арендаторам "Синдики"Общество 10 октября, 14:17
В минобороны Турции рассказали о планах по нахождению ВС республики в СирииМеждународная панорама 10 октября, 14:08
Замминистра культуры назвал справедливым решение суда по "делу реставраторов"Происшествия 10 октября, 14:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОГОРСК /Московская область/, 10 октября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Динамо" не обсуждают между собой тему погашения задолженностей по заработной плате. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.
"Знаю о вопросе существования проблем заработных плат, но, насколько я знаю, данный вопрос между футболистами не обсуждается. Сейчас главное - определить ряд обязанностей, чтобы футболисты занимались своей работой, а руководство - своей. Мы ведем переговоры с руководителями клуба и могу сказать, что прогноз оптимистичный", - сказал Хохлов.
Также главный тренер "Динамо" отметил, что футболисты клуба обеспокоены турнирным положением в чемпионате России. После 12 туров команда идет на предпоследнем, 15-м месте. "Сейчас самым главным является не загонять себя в моральную яму, уверен, что у ребят это получится, и мы будем только радовать своих болельщиков", - заявил Хохлов.
В следующем туре "Динамо" на своем поле примет хабаровский СКА. Матч состоится 14 октября на "Арене-Химки".