Хохлов стартовал с победы над "СКА-Хабаровском" на посту главного тренера "Динамо"

ХИМКИ /Московская область/, 14 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московское "Динамо" со счетом 2:0 одержало победу над футбольным клубом "СКА-Хабаровск" в первом официальном матче под руководством нового главного тренера Дмитрия Хохлова. Встреча 13-го тура чемпионата России прошла в субботу на стадионе "Арена-Химки".

"Динамо" не могло победить на протяжении шести матчей чемпионата России, что привело к отставке с поста главного тренера Юрия Калитвинцева. Его сменил 41-летний Хохлов, ранее возглавлявший вторую команду "Динамо". Бело-голубые перед матчем со СКА располагались на предпоследнем месте в турнирной таблице. 1 октября динамовские болельщики заявили, что не будут поддерживать команду, пока они не встретятся с футболистами и руководством клуба. На прошлой неделе команда с Хохловым во главе встретилась с фанатами и пообещала исправить ситуацию.

По мнению главного тренера "СКА-Хабаровска" Алексея Поддубского, назначение Хохлова добавило эмоций динамовским футболистам. По его словам, именно за счет эмоционального всплеска динамовцы больше хотели победить. Хохлов подчеркнул, что для "Динамо" в матче против "СКА- Хабаровска" главное было одержать победу. "Ошибки всегда есть, они неизбежны, но во главу угла мы ставили результат", - отметил тренер.

Победа над "СКА-Хабаровском" позволила "Динамо" подняться на 13-е место в турнирной таблице, опередив хабаровчан и "Тосно" из Ленинградской области.

Прервана безголевая серия

Команды провели третью очную встречу. Ранее они встречались только в прошлом сезоне в матчах первенства Футбольной национальной лиги. Тогда оба раза со счетом 3:2 победили динамовцы, причем пять голов в ворота армейцев забил Кирилл Панченко, выбывший сейчас из строя из-за серьезной травмы.

27-летний Панченко получил травму в матче с тульским "Арсеналом" (0:1) 15 сентября. К тому моменту "Динамо" уже не забивало на протяжении двух игр, а после повреждения своего основного нападающего эта серия продлилась до пяти встреч. В шестом матче - против хабаровчан - динамовцы наконец смогли вскрыть оборону соперника - голы забили Алексей Козлов (18-я минута) и Александр Ташаев (79).

При этом в 13 матчах чемпионата СКА забил еще меньше, чем "Динамо" (восемь голов против 11). Команда Поддубского в элитном дивизионе еще ни разу не победила в гостях, в предыдущем выездном матче проиграв "Амкару" (0:3).

Сам Поддубский, комментируя результат встречи с "Динамо", отметил, что его подопечные двигались медленно. "Моменты у нас были, но очень много было и брака, особенно в первом тайме", - заявил тренер.

Антирекорд посещаемости в сезоне

Матч "Динамо" против "СКА-Хабаровска" в Химках посетили 3632 болельщика. В текущем сезоне на домашние игры бело- голубых еще не приходило так мало зрителей. Хохлов на послематчевой пресс-конференции заявил, что ему хотелось бы видеть на своей дебютной в качестве главного тренера игре намного больше болельщиков, но все зависит от результатов. Чтобы люди ходили на трибуны стадиона, "Динамо" надо побеждать.

Несмотря на малое количество болельщиков, они все-таки поддержали нового главного тренера. В начале матча на фанатском секторе был развернут небольшой баннер с благодарностью ушедшему Калитвинцеву и с поддержкой Хохлова, который завершил карьеру игрока в "Динамо" в 2010 году, а затем входил в тренерский штаб клуба.

Перед началом матча болельщики вместе с командами почтили минутой молчания память скончавшегося спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании. С 2009 по 2010 год он работал на аналогичной должности в "Динамо".

В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с казанским "Рубином". "СКА-Хабаровск" на своем поле примет "Уфу". Обе встречи пройдут 21 октября.