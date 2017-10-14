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Поддубский: "Динамо" победило "СКА-Хабаровск" за счет всплеска эмоций после смены тренера

Спорт
14 октября, 16:21 UTC+3 ХИМКИ область/ 14, октября. /ТАСС

До этой игры бело-голубые не могли победить на протяжении шести матчей чемпионата России

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Главный тренер ФК "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский

Главный тренер ФК "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский

© Станислав Красильников/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 14 октября. /ТАСС/. "Динамо" смогло победить "СКА-Хабаровск" в матче чемпионата России за счет того, что футболисты бело-голубых получили дополнительный эмоциональный всплеск из-за смены главного тренера. Такое мнение на пресс-конференции сообщил главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский.

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В субботу "СКА-Хабаровск" на выезде проиграл московскому "Динамо" со счетом 0:2. До этой игры бело-голубые не могли победить на протяжении шести матчей чемпионата России, что привело к отставке с поста главного тренера Юрия Калитвинцева. В этой должности его сменил Дмитрий Хохлов, ранее возглавлявший вторую команду "Динамо".

"Немногое поменялось в игре "Динамо" после смены тренера, у динамовских футболистов, наверное, эмоциональный всплеск - новый тренер пришел, ребята на подъеме, им больше хотелось выиграть", - сказал Поддубский.

"Проиграли 0:2, какие тут могут быть комментарии? Моменты у нас были, но очень много было и брака, особенно в первом тайме. Не знаю, перегорели ли, но долго работали с мячом, это отрицательный момент", - отметил тренер.

"Динамо" поднялось на 13-е место в таблице чемпионата России, в активе бело-голубых 13 очков. "СКА-Хабаровск" опустился на 15-ю позицию, у команды осталось 11 очков. В следующем матче москвичи на выезде сыграют с казанским "Рубином", а хабаровчане на своем поле примут "Уфу". Обе встречи пройдут 21 октября.

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