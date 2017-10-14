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Хохлов: "Динамо" в матче со "СКА-Хабаровском" ставило во главу угла результат

Спорт
14 октября, 16:32 UTC+3 ХИМКИ область/ 14, октября. /ТАСС

В субботу московский клуб на своем поле в первом матче под руководством Дмитрия Хохлова обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов

© Роман Кручинин/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 14 октября. /ТАСС/. Для футбольного клуба "Динамо" в матче чемпионата России со "СКА-Хабаровском" самой важной целью было набрать три очка, несмотря на качество игры. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер москвичей Дмитрий Хохлов.

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"Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск" в первом матче после назначения Хохлова

В субботу "Динамо" на своем поле в первом матче под руководством Хохлова обыграло "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0.

"Самое главное для нас сегодня было добиться результата. Ошибки всегда есть, они неизбежны, но во главу угла ставили результат. Потихоньку меняем тренировочный процесс, сразу все нельзя изменить за неделю, по ходу посмотрим, как все будет", - сказал Хохлов.

На матче присутствовало 3632 болельщика. "Хотелось бы видеть намного больше болельщиков, чем сегодня, но мы только своей игрой можем их привлекать", - отметил тренер.

"Динамо" поднялось на 13-е место в таблице чемпионата России, в активе бело-голубых 13 очков. "СКА-Хабаровск" опустился на 15-ю позицию, у команды осталось 11 очков. В следующем матче москвичи на выезде сыграют с казанским "Рубином", а хабаровчане на своем поле примут "Уфу". Обе встречи пройдут 21 октября.

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