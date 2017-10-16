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Бочаров: подготовка инфраструктуры к ЧМ-2018 выполняется в полном объеме

Спорт
16 октября, 15:30 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 16, октября. /ТАСС

По данным областных властей, глобальные перемены произошли в Волгограде в дорожной отрасли

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ВОЛГОГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Все инфраструктурные проекты, которые реализуются в Волгограде в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, выполняются в полном объеме и будут завершены в срок. Об этом на стадионе "Волгоград-Арена" заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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"Все, что касается [инфраструктуры], что мы наметили, выполняется в полном объеме и будет завершено в установленные сроки", - сказал Бочаров. "Только здесь, около стадиона, запланирована большая паровая зона, рокадная [вдоль берега Волги] дорога, реконструкция набережной", - добавил он.

Среди наиболее крупных инфраструктурных проектов, которые реализуются в Волгограде к ЧМ-2018, - реконструкция международного аэропорта, модернизация дороги из аэропорта в центр города, реконструкция Центральной набережной Волги, несколько масштабных проектов в модернизации инженерных сетей города, а также инфраструктуры в сфере ЖКХ.

По данным областных властей, глобальные перемены произошли в Волгограде в дорожной отрасли. С 2014 года отремонтировано 250 километров дорог, обустроены дорожные подъезды к 90 школам, ремонтируются внутриквартальные дорожные покрытия.

"Что касается стадиона "Волгоград-Арена". Задач еще предстоит много. Но мы не видим никаких проблем, чтобы к окончанию 2017 года завершить все общестроительные работы на стадионе", - отметил губернатор.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Волгоград примет четыре матча группового этапа.

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