Что регионы РФ будут делать с объектами после ЧМ-2018

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Города России, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, планируют в полной мере использовать предстоящий турнир для собственного развития; власти регионов рассчитывают, что наследие турнира позволит повысить вовлеченность молодых людей в занятия футболом, развить волонтерское движение и легкую атлетику, повысить доходы, решить транспортные проблемы и даже создать наукограды. Об этом ТАСС рассказали представители правительств регионов, которые примут матчи мирового первенства.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября поручил Минспорту доработать концепцию наследия чемпионата мира и создать в городах, принимающих эти соревнования, детские футбольные центры. По мнению главы государства, в обязательном порядке необходимо отразить меры развития футбола в России в целом, прежде всего для детей и юношества.

Многие регионы уже заложили в программы использования наследия развитие детского и юношеского футбола. Как отметил ТАСС председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира Андрей Кутепов, России повезло, потому что в стране прошли Олимпиада в Сочи и Кубок конфедераций по футболу.

"Нужно пользоваться этим уникальным моментом и вовлекать молодежь в занятия спортом. Только дети могут это использовать, надо пропагандировать футбол и остальные виды спорта среди детей, использовать все поля, построенные к чемпионату", - говорит он.

На кого равняться

В Сочи, где в 2014 году прошли зимние Олимпийские игры, рассчитывают полностью использовать мировое первенство по футболу для развития города. По данным мэрии курорта, наследие ЧМ-2018, по прогнозам, приведет к увеличению числа занимающихся футболом с 5 тыс. детей и подростков до 7,5 тыс. После проведения чемпионата мира город получит в свое распоряжение два тренировочных поля с натуральным покрытием и инфраструктурой в Адлерском районе, на которых будут заниматься дети.

Кроме того, планируется начать строительство стадиона с искусственным покрытием в Хостинском районе, продолжается строительство нового спортивного центра с футбольным полем с искусственным покрытием в поселке Лоо.

"Благодаря имеющейся инфраструктуре и новым объектам, климату и возможности круглогодично тренироваться Сочи вполне может стать федеральной тренировочной базой для российских футбольных команд. Такое предложение мы направляли в Минспорт", - отметил глава Сочи Анатолий Пахомов.

В Казани еще при строительстве объектов к чемпионату мира задумывались о том, как они будут использоваться в дальнейшем, рассказал ТАСС депутат Госдумы от Татарстана Ирек Зиннуров. "Объекты, возведенные к чемпионату мира, уже не пустуют, там проходят соревнования разного уровня, безусловно, это повышает интерес к спорту среди молодежи", - считает он. Согласно концепции наследия чемпионата мира, принятой министерством по делам молодежи и спорту Татарстана в июле этого года, семь тренировочных площадок для сборных после проведения соревнований будут отданы молодежным и детским футбольным школам, общее число занимающихся в них превысит 1,8 тыс. человек.

Стадион в Санкт-Петербурге на 68 тыс. мест уже принял игры Кубка конфедераций в 2017 году. На арене планируется проводить до 30 культурно-зрелищных мероприятий в год.

Подарят футбол детям

В Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде после турнира также планируют отдать тренировочные площадки для сборных детским и юношеским футбольным школам или создать новые. Также во многих городах центральные стадионы станут домашней площадкой местных футбольных клубов. При этом в Нижегородской области на только что построенной базе команд к чемпионату мира региональный центр подготовки футболистов уже проводит свои тренировки. "Главная задача центра - сформировать молодежные команды, сборную Нижегородской области по футболу, а также подготовить футбольные кадры", - сообщили ТАСС в министерстве спорта Нижегородской области.

Из семи создаваемых в Петербурге к ЧМ-2018 тренировочных площадок одна, расположенная в Красногвардейском районе, уже передана городской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по футболу "Зенит". На площадках в Курортном, Петродворцовом, Петроградском и Пушкинском районах будут заниматься более 1 тысячи воспитанников районных детско-юношеских спортивных школ. Тренировочные площадки на улицах Верности и Аккуратова останутся в пользовании детских спортивных школ футбольного клуба "Зенит".

В Екатеринбурге турнир поможет не только развитию футбола, но и легкой атлетике. "После чемпионата мира у нас будет <...> возрождена легкая атлетика, так как одна из тренировочных площадок - спорткомплекс "Калининец" - будет включать как футбольный, так и легкоатлетический стадионы", - отметил в беседе с ТАСС исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В Ростове-на-Дону ждут развития волонтерской деятельности после мирового первенства. "Опыт, полученный участниками на чемпионате, позволит создать активные волонтерские ячейки в каждом из районов, дать мощный стимул к развитию волонтерской деятельности как на уровне муниципального образования, так и на уровне Ростовской области", - сообщили ТАСС в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области.

Наукоград, парки и доходы

Главное мировое футбольное событие принесет регионам не только "спортивные дивиденды", но и вполне осязаемое социально-экономическое развитие. В Саранске часть площадей главного стадиона "Мордовия-Арена" планируется отдать под коммерческую недвижимость: кафе, рестораны, центры красоты и другие объекты частного бизнеса. По задумке властей региона, в перспективе это должно привести к увеличению доходов, и, соответственно, к снижению стоимости содержания спортивного объекта.

Самарские власти намерены проводить на стадионе концерты, выставки, а на одной из трибун должен разместиться музей-центр самарского клуба "Крылья Советов", два уровня другой трибуны отдадут под фитнес-центр, школу танцев и детский развлекательный центр.

"В дальнейших планах развития территории в районе футбольного стадиона - строительство наукограда "Гагарин- центр", в структуру которого войдут межвузовский кампус и технопарк. В прошлом году здесь началось строительство современного многопрофильного клинического госпиталя площадью 15 тыс. кв. м", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области.

Кроме того, лесной массив, примыкающий к стадиону с востока, после окончания мирового первенства превратится в парковую зону площадью 87 га. Предполагается построить пешеходные маршруты, оборудованные навигационной системой, велодорожки, английский парк, появятся газоны с автополивом, будет организовано наружное освещение и архитектурная подсветка.

Схожая ситуация и Волгограде, где вокруг стадиона "Волгоград-Арена" формируется зона активного отдыха. В Центральном парке культуры и отдыха ведется масштабная реконструкция. Концепция парка предусматривает создание политехнической экспозиции "Нобелевский городок", зоны этнокультурного мира, аквапарка, рассчитанного на тысячу посетителей, аттракционов, многочисленных зон для игр и занятий спортом.

Чемпионат мира поможет молодым семьям

Предстоящий турнир повысит туристическую привлекательность российских городов. "Он положительным образом скажется на посещаемости курорта и популяризации его не только в России, но и за рубежом", - отметили в администрации города-курорта Сочи. Однако туристам необходимо обеспечить размещение - и здесь поможет гостиничная инфраструктура, создаваемая к чемпионату мира.

В Нижнем Новгороде, к примеру, в рамках подготовки к турниру открылись крупные сетевые гостиницы и впервые появился пятизвездочный отель. Калининград ожидает "существенного вклада в развитие растущей туристической отрасли региона" после чемпионата мира, так как здесь возводится три четырехзвездочных и один пятизвездочный отели, что даст более 400 новых гостиничных номеров, отметили в областном правительстве.

В Саранске возводящийся к турниру гостинично-жилой комплекс "Тавла" будет передан в жилой фонд города Саранска, в результате появятся 900 квартир, часть из которых будет реализована, а еще часть жилья будет предоставлена молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Аэропорты, авиаэкспресс и метро

Внимание туристов, которое привлечет чемпионат мира, будет подкреплено наследием в виде развития транспортной инфраструктуры в городах России. В Ростове-на-Дону к наследию турнира относится аэропорт "Платов"; предполагается, что он будет не только обслуживать базовый пассажиропоток Ростовской области и Южного федерального округа, но и обеспечит стыковки рейсов между Азией и странами СНГ с Европой. "В перспективе он возьмет на себя часть трафика московских аэропортов. Жители как Ростовской области, так и соседних федеральных округов смогут летать во многие города и страны, минуя Москву", - поясняют в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области.

Также масштабная реконструкция в преддверии чемпионата мира была начата в 2014 году в международном аэропорту Волгограда. "Планируется, что после завершения второго, заключительного этапа реконструкции пропускная способность аэропорта достигнет требуемых Международной федерацией футбола 1450 человек в час", - сказали в пресс-службе администрации региона. Также в мае 2018 года планируется запустить авиаэкспресс (железнодорожное сообщение) из центра Волгограда до аэропорта.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее рассказал, что открыть железнодорожное сообщение между городом и аэропортом планируется раньше запланированного срока, а с 9 мая будущего года оно станет регулярным. Он подчеркнул, что обновленный аэропорт после ЧМ-2018 войдет в программу "Наследие", будет способствовать росту туристической привлекательности волгоградского региона.

В Нижнем Новгороде продолжается строительство новой станции метро в рамках подготовки к турниру. Власти Ростова-на-Дону важной частью наследия чемпионата мира считают обновление городского пассажирского транспорта. "Уже закуплены новые трамваи, в 2017 году планируется поставка 100 новых автобусов. Такое же количество автобусов запланировано и на 2018 год", - отметили в министерстве спорта области.

Две новые станции метро появятся в Петербурге благодаря программе подготовки к ЧМ-2018: одна из них обеспечит доступность стадиона на Крестовском острове, другая позволит решить транспортные проблемы Приморского района. Кроме того, будут построены несколько дорожных развязок и мостов, реконструирована набережная Макарова, обновлены автобусный и трамвайно-троллейбусный парки.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.