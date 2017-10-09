"Не ожидал, что в России все настолько хорошо": иностранные блогеры о подготовке к ЧМ-2018

Европейские блогеры и журналисты в рамках пресс-тура РЖД неделю путешествовали по городам — организаторам чемпионата мира по футболу 2018 года. По итогам путешествия по Москве, Нижнему Новгороду, Казани и Екатеринбургу журналисты поделились с ТАСС впечатлениями от городов, стадионов, транспорта, а также рассказали о том, что ждет болельщиков со всего мира следующим летом.

Франческо Пейтрелла (Италия, gianlucadimarzio.com): Россия — удивительная страна, мне было любопытно в ней побывать, ведь она наполнена историей и культурой. Каждый город, который мы видели, был уникален. Казань понравилась мне больше всего, на втором месте Екатеринбург. Везде есть, что посмотреть. Но кое-что я не предусмотрел — не думал, что будет так холодно.

Думаю, что в Россию приедет много болельщиков, но вполне вероятно, что многие не знают, что это на самом деле за страна, боятся больших расстояний. Наша работа заключается в том, чтобы рассказать людям о России, о том, что она максимально открыта и доступна.

Vi portiamo nella #KazanArena



Uno stadio davvero innovativo! ✍️



Su @DiMarzio ⏩https://t.co/e5L8ddyzoM pic.twitter.com/fkbHtBJVJK — Francesco Pietrella (@frapietrella) 5 октября 2017 г.

Если говорить о городах, то лучшим, пожалуй, была Казань. Она отличается от остальных своей культурой. Конечно, очень впечатлила Москва. А из стадионов больше всего понравилась "Казань-Арена", особенно отель, который в ней расположен, и пространство, предназначенное для детей.

Набиль Белансе (Франция, Copa90): Мне было очень любопытно посетить Россию и посмотреть, как она готовится к проведению чемпионата мира. Это путешествие получилось достаточно спонтанным и неожиданным, но в итоге я остался в восторге от увиденного! В России я почувствовал настоящую силу воли, благодаря которой можно провести турнир максимально успешно. Конечно, какие-то вещи еще нужно улучшать, к примеру, знание английского языка. Из-за того что на английском в России говорят лишь немногие, во время чемпионата мира могут возникнуть довольно неудобные и даже забавные ситуации. Впрочем, это мелочь.

See you in June Francesco!!! It was an awesome trip ! Great people, great hosts, great country, great WorldCup ⚽#russia2018 #rzdWC2018 https://t.co/uB4W4m5JTw — Bellahsene Nabil (@BellahseneNabil) 1 октября 2017 г.

Из городов, в которых удалось побывать, мне больше всего понравились Казань и Москва. В столице Татарстана меня удивило, насколько мирно здесь сосуществуют две религии. Город оказался очень колоритным, удобным и для туристов, и для его жителей. Москва — красивейший европейский город, в котором есть все, что нужно для комфортной жизни.

Марко Келлер (Швейцария, Tages-Anzeiger): Думаю, что чемпионат мира в России будет организован очень хорошо. На протяжении поездки вокруг нас всегда было много людей, которые были готовы помочь в любых вопросах. Стадионы, которые мы посетили, оказались замечательными.

Мне кажется, что большие расстояния между городами не станут проблемой во время проведения чемпионата мира. Транспортная сеть в России развита достаточно хорошо и люди смогут выбирать, на каком из видов транспорта им комфортнее передвигаться между городами — на самолетах или на поездах. И я бы отметил Москву и Казань. Стадионы в этих городах великолепны, а люди улыбчивы и добры.

Мачек Краучук (Польша, Footroll): Я по-настоящему впечатлен тем, что увидел в России. Перед поездкой я плохо представлял, что ждет меня в России, но никак не ожидал, что все настолько хорошо! Мы посетили совершенно разные города. Каждый из них уникален, по-своему приятен.

В России хорошо сочетаются история и современные решения. Инфраструктура и транспорт находятся на прекрасном уровне, люди открыты для туристов. Я уверен в том, что у России не возникнет проблем с проведением матчей чемпионата мира. Атмосфера на стадионах будет доброй. Надеюсь, что и за пределами арен не произойдет никаких проблем.

Из стадионов самое большое впечатление на меня произвели "Лужники". Эта арена сочетает в себе историю и современные технологии.

Мартин Грюнер (Германия, Kicker): Огромная страна с множеством интересных вещей и очень дружелюбными людьми. Здесь разные народы, разные миры, а Москва сильно отличается от остальной России.

Чемпионат мира-2018 — это новый опыт для болельщиков и для граждан РФ. С футбольной точки зрения я надеюсь, что игроки будут не так истощены после длинного сезона, как это было в прошлом году на Евро-2016 во Франции, из-за чего было немного скучно. Для атмосферы будет хорошо, чтобы Россия вышла в четвертьфинал. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что это случится.

Матье Годефруа (Бельгия, Het Laaste Nieuws): Россия показалась мне увлекательной страной. Меня особенно удивили Казань и Екатеринбург — я не ожидал, что это настолько красивые города. Если говорить о разочарованиях, то это Нижний Новгород.

Думаю, турнир произойдет без особых проблем. Инфраструктура, стадионы, дороги и железнодорожное сообщение, на мой взгляд, уже сейчас готовы принять чемпионат мира.

Een trip komt ten einde. Zes dagen, zes stadions.

спасибо россия! ⚽️ pic.twitter.com/k5llIfmnqw — videoman HLN sport (@MGoedefroy) 1 октября 2017 г.

Мартино Симчик (Англия, Copa90): Казань — красивый город, везде есть спортивные комплексы. Еда в этом городе просто потрясающа. Люди в Казани отличаются от жителей других городов — это настоящие евразийцы! Здесь есть, где развлечься, много баров.

Екатеринбург — один из самых удивительных городов, которые я видел. На первый взгляд, здесь 70% женщин выглядят как супермодели. Екатеринбург долгое время был закрытым для иностранцев городом, а во время чемпионата мира примет небывалое для себя количество туристов.

Трафик в Москве, как и во всех крупных городах мира, очень плотный, поэтому болельщикам будет важно правильно использовать развитую сеть общественного транспорта. Бесконечные эскалаторы московского метро превратятся в сцену для выступлений болельщиков, и это будет абсолютно невероятно!

Мы часто перемещались на поездах, и, как мне кажется, для максимального комфорта в вагонах не хватает телевизоров, по которым можно было бы смотреть матчи чемпионата мира во время долгой дороги.

Для росcиян чемпионат мира — хорошая возможность познакомиться с другими народами всего мира. Сцены, когда болельщики из разных стран празднуют вместе победы, вместе отдыхают, поют, бросят вызов предрассудкам! Именно здесь футбольные фанаты покажут миру, кто и чего на самом деле стоит!

Подготовил Максим Алланазаров