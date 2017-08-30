"Саранск меня покорил": иностранные журналисты о подготовке России к ЧМ-2018

Журналисты ведущих мировых информационных агентств в ходе пресс-тура за 11 дней объехали восемь российских городов, которые следующим летом примут матчи чемпионата мира по футболу, и ознакомились с ходом строительства стадионов и подготовки к турниру в целом.

Хосе Игнасио Ортега (агентство EFE, Испания): Впечатления у меня крайне положительные. Я начал оптимистично смотреть на подготовку России к чемпионату мира, когда в мае прошлого года мы посмотрели четыре города, которые принимали Кубок конфедераций. Я видел стадион в Санкт-Петербурге, который очень сильно критиковали из-за стоимости, но в итоге получилась хорошая арена. Стадион "Спартака" очень уютный, "Казань-Арена" вообще шикарная, "Фишт" в Сочи тоже очень хороший. В итоге Кубок конфедераций имел большой успех, это признали все. Паспорт болельщика работал, все работало.

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Сейчас мы посмотрели другие города, а также стадион "Лужники". То, как переделали арену, — это полный восторг, один из лучших стадионов в мире! Я помню "Лужники" по финалу Лиги чемпионов 2008 года, тогда я работал на стадионе до шести утра. Это была хорошая арена, но уже к тому времени довольно старенькая. Сейчас же мы увидели, что снаружи "Лужники" совсем не изменились, они по-прежнему похожи на римский Колизей, но внутри — суперсовременный стадион. В итоге получилось отличное сочетание классики и современности.

Что касается остальных городов, то открытием для меня стал Саранск, этот город покорил меня! Маленький городок, население всего 300 тыс. человек, но он очень чистый и аккуратный. Аэропорт будет очень близко к стадиону, это удобно и просто. Понятно, что пока есть недостатки. Например, Самара — это черное пятно, все признают, что там есть проблемы. На этом стадионе будет четвертьфинал чемпионата мира, а он строится с отставанием.

То, как переделали "Лужники", — это полный восторг! Хосе Игнасио Ортега Журналист EFE

Уверен, что чемпионат мира в России пройдет успешно. Уже сейчас я вижу, что Россия не повторит ошибок Бразилии. Эти две страны похожи — по населению, по уровню жизни. Мы знаем, что стадионы в Бразилии всего через три года после чемпионата мира стоят заброшенные, в России такого не будет.

Чжуэн Ву (агентство Синьхуа, Китай): Во всех городах, кроме Ростова-на-Дону, я бывал впервые. Все они очень красивые, у каждого есть свой уникальный стиль. Больше всего мне понравился Волгоград, потому что это советский стиль, который впечатлил меня еще в детстве, и сейчас было интересно увидеть своими глазами. Мамаев курган меня просто удивил — великое место. Самара похожа на европейский город, Саранск очень тихий и спокойный.

Что касается стадионов, то они, к моему удивлению, находятся в хорошей степени готовности. Раньше мне казалось, что арены будут достраиваться в последний момент, как это было в Бразилии. Уверен, что в следующем году Россия хорошо покажет себя.

Мамаев курган меня просто удивил, великое место Чжуэн Ву Журналист агентства "Синьхуа"

Единственное, что вызвало у меня сожаление, — это небольшое количество ресторанов с китайской кухней в городах. Для нас это очень важно, а на чемпионат мира приедет много китайских болельщиков, даже если наша сборная не пробьется на турнир. Это отличный шанс, так как в Россию удобно ехать, плюс при получении паспорта болельщика значительно упрощается передвижение по самой стране.

Я бы посоветовал своим друзьям приехать, конечно же, в Москву и Санкт-Петербург, а также в Нижний Новгород. Это красивый город с богатой историей.

Эйчи Накаи (агентство Киодо, Япония): Я работал на чемпионате мира 2002 года, который проходил в Японии и Южной Корее. Подготовку к турниру сравнивать было бы не совсем правильно, потому что в Японии большинство стадионов уже были готовы. В этом туре я увидел, что Россия вкладывает очень много сил в подготовку к чемпионату мира. Уверен, что страна проведет успешный турнир.

Из всех городов мне больше всего понравился Волгоград. Именно там я впервые увидел Волгу, очень впечатляет, да и сам город оставил хорошее впечатление. Хотелось бы вернуться в Россию следующим летом.

Подготовил Олег Кошелев