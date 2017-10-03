Путин задал темп подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ответственные за подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года ведомства и организации в оставшиеся до старта турнира месяцы должны не только не допустить срыва поставленных перед ними задач, но и обеспечить их качественное выполнение. Акцент на этом сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту, которое было посвящено подготовке России к чемпионату мира.

Совместное заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" прошло во вторник в Кремле. Перед его началом глава государства осмотрел макеты стадионов и аэропортов регионов, которые примут матчи чемпионата мира. Он кратко переговорил с главами всех 11 субъектов Российской Федерации об их готовности к турниру, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

"Отставания по графикам программ подготовки к мировому первенству недопустимы", - сказал президент, открывая заседание Совета. По его словам, в целом уровень подготовки объектов к чемпионату мира вполне удовлетворительный, "но некоторые отставания все-таки есть".

"Они не носят критичного характера, ничего там такого страшного нет", - отметил президент. Однако, предостерег Путин, на заключительном этапе задачи решаются сложнее всего, так как "кажется, что все и так уже сделано". "Если точка не поставлена, значит еще не сделали, еще не успели, - подчеркнул глава государства. - А если расслабиться, то не доделаем до конца".

"Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работ, каждый день", - заключил Путин.

Президент также обратил внимание, что стадионы и другие объекты будут приниматься "только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями". "Здесь не должно оставаться пустырей, луж, свалок строительного мусора, все нужно сделать удобным и комфортным для людей", - сказал глава государства.

Билеты должны быть доступными

Второй важной темой, которую поднял глава государства в ходе своего выступления, стали цены на билеты. "[Нужно] постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным", - сказал глава государства. Он добавил, что этот вопрос надо решать в тесном сотрудничестве с Международной федерацией футбола (ФИФА) и опираясь на опыт Кубка конфедераций, который летом этого года с успехом прошел в России, что отметили многие участники заседания.

Билеты на матчи чемпионата мира разбиты на четыре категории: самые дорогие билеты на места с лучшим расположением на стадионе (категория 1), билеты на места за пределами категории 1 (категории 2 и 3), а также билеты по доступной цене исключительно для граждан России (категория 4). Ранее сообщалось, что количество билетов четвертой ценовой категории составит минимум 350 тыс. Минимальная цена такого билета составит 1280 рублей.

Продажа билетов на матчи чемпионата мира 2018 года будет осуществляться в три этапа, каждый из которых будет включать в себя период продажи путем случайной жеребьевки и период продажи в порядке очереди. Первый этап продаж стартовал 14 сентября, билеты будут реализовываться путем жеребьевки до 12 октября, а с 16 по 28 ноября - в порядке очереди. На втором этапе получить билеты путем жеребьевки можно будет с 5 декабря по 31 января, в порядке очереди - с 13 марта по 3 апреля. На последнем этапе с 18 апреля по 15 июля билеты будут продаваться только в порядке очереди.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Сергей Сорокин в ходе заседания рассказал, что организация продолжает вести работу по расширению четвертой категории, которая доступна только гражданам России, соответствующие письма уже направлены руководству ФИФА от имени председателя оргкомитета, вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Всего, по его словам, запланировано реализовать 2 млн 600 тыс. билетов. На сегодня было отправлено уже 1,3 млн заявок. Из иностранцев наибольшую активность проявляют жители Мексики, Бразилии, Аргентины и США - на них приходится около 175 тыс. заявок.

Стадионы будут готовы в срок

Разумеется, одним из главных вопросов стала готовность футбольных стадионов. Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что в высокой степени готовности находятся стадионы в Екатеринбурге (85%, подрядчик "Синара- Девелопмент"), в Ростове-на-Дону (86%) и Калининграде (83%, подрядчик АО "Крокус"). По словам Колобкова, строительная готовность достигнута на аренах в Волгограде и Нижнем Новгороде (73%, подрядчик АО "Стройтрансгаз"), в Саранске (67%) и Самаре (65%, подрядчик ПСО "Казань").

"Имеются отставания на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре - до полутора месяцев. В отношении подрядчика применены штрафные санкции. Разработан график ликвидации допущенных отставаний и установлен ежедневный мониторинг его выполнения", - сообщил министр спорта.

Москва, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, которые принимали матчи Кубка конфедераций, уже имеют готовые арены для проведения матчей турнира.

Президент РФ поручил Министерству спорта РФ доработать Концепцию наследия чемпионата мира и создать в городах, принимающих матчи, детские футбольные центры, чтобы футбольная инфраструктура после турнира работала и привлекала внимание людей к спорту и здоровому образу жизни.

"Молодец, Сергей"

Акцент на будущем в своем выступлении сделал и президент "Зенита" Сергей Фурсенко, отметив, что в России благодаря современным стадионам произошла футбольная революция и что одухотворить эту инфраструктуру можно только за счет красивого зрелищного футбола. "Подчас красота футбола для болельщика важнее результата", - сказал он.

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Однако президент страны в словах Фурсенко нашел несоответствие с политикой, которую проводит "Зенит" в вопросе комплектования состава.

"Молодец, Сергей! Истинно русская игра - футбол! Восемь человек иностранцев бегают на поле, за "Зенит" играют в Лиге Европы! Во молодец!" - отреагировал глава государства.

И добавил: "И два гражданина Российской Федерации. И один вратарь". "Интересно вы нам все рассказали", - оценил выступление Фурсенко Путин.

Глава петербургского клуба заметил, что российские игроки прогрессируют в борьбе с иностранцами за место в основном составе, таким образом "Зенит" готовит их к чемпионату мира. "И результат будет, увидите", - пообещал он. "Хорошо. Посмотрим", - ответил президент.

Ожидание достойной игры

Путин напомнил, что болельщики ждут от сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года достойной игры и полной отдачи на каждом матче.

"Мы можем застроить страну футбольными полями, вовлечь в футбол миллионы людей, но завтра сборная проиграет, и все будут говорить, что у нас плохо развит футбол, - поделился своим видением развития футбола в стране Мутко. - А есть страны, где игроки выступают в других чемпионатах - как, например, Хорватия, а потом приезжают в сборную и побеждают. И все начинают говорить: "Какой у них футбол!"

"Нам нужно было найти золотую середину, которая приведет к результату. И сейчас мы нашли эту золотую середину и движемся", - добавил он.

Своих соперников национальная команда узнает 1 декабря во время жеребьевки финальной стадии чемпионата мира, которая пройдет в Кремлевском дворце съездов. Днем ранее, как сообщил Сорокин, состоится презентация официального мяча турнира.

Всего на турнире выступят 32 сборных. На турнир пока квалифицировались только восемь, однако ознакомиться с тренировочными базами, которые будут даны на выбор командам- участницам чемпионата мира, успели представители 28 национальных федераций.

"Каждой команде будет предоставлено по три предматчевых тренировочных площадки, всего их 36. И 67 тренировочных баз на выбор, которые будут расположены не только в городах- организаторах, а по всей Российской Федерации ", - сказал Сорокин.

Внимание мирового масштаба

Рассказал он и о других организационных моментах, связанных с чемпионатом мира. Так, штаб-квартира ФИФА будет располагаться в гостинице "Украина", а за безопасностью на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года будут следить около 14,5 тыс. сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и 16,5 тыс. контролеров-распорядителей. На обеспечении безопасности президент страны сделал особый акцент.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что полноценная готовность телекоммуникационной инфраструктуры для чемпионата мира по футболу будет обеспечена в мае 2018 года. "Впервые в истории будет происходить трансляция в формате ультравысокого разрешения, он впервые применяется в ФИФА на всех матчах", - добавил он. Министр также отметил, что для 11 тыс. абонентов будет работать профессиональная радиосвязь формата TETRA, будет обеспечена видеоконференцсвязь, а также удаленный перевод на девять языков.

Телеаудиторией чемпионата мира по футболу 2018 года станет половина населения планеты.