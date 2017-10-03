Фурсенко: российский футбол должен стать зрелищным, тогда будут аншлаги на стадионах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российскому футболу для привлечения зрителей на стадионы нужно стать зрелищным, тогда будут аншлаги на матчах. Об этом на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" рассказал президент петербургского клуба "Зенит" Сергей Фурсенко.

Заседание посвящено итогам проведения в России Кубка конфедераций и подготовке к чемпионату мира.

"То, что сделано с футбольной инфраструктурой, трудно переоценить: в России вслед за хоккейной произошла футбольная революция, - сказал Фурсенко на заседании. - Построены современные стадионы и тренировочные базы. Одухотворить эту инфраструктуру можно только за счет красивого зрелищного футбола, команда должна азартно атаковать ворота соперника. Подчас красота футбола для болельщика важнее результата".

"Большое внимание футболу стала уделять молодежь, но футбол должен быть доступен для всех людей, поэтому в Санкт-Петербурге мы привлекаем красивым футболом зрителей, а "Газпром" дотирует часть стоимости билетов. Мне кажется, что руководители регионов могли быть пойти таким же путем - с одной стороны, привлечь большое количество зрителей, с другой - помочь клубам. Кроме того, надо давать льготы на эксплуатационные затраты. Клубам надо учиться зарабатывать самим, иначе мы навсегда станем финансовым обременением федеральному или региональному бюджету", - рассказал президент "Зенита".

"Если российский футбол будет зрелищным - на стадионах будут аншлаги, тогда телевизионные и прочие права на матчи будут адекватны вложениям, которые мы сейчас делаем, а наш футбол станет конкурентоспособным на мировом рынке и все скажут, что футбол - это истинно русская игра", - подытожил Фурсенко.