Фурсенко: у "Зенита" все в порядке с легионерами

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российским футболистам для развития необходима конкурентная среда, которая создается в том числе благодаря привлечению легионеров. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил президент "Зенита" Сергей Фурсенко после совместного заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

На заседании Фурсенко заявил, что футбол в России - национальная спортивная игра. Президент РФ Владимир Путин отнесся к высказыванию Фурсенко скептически, отметив, что в одном из матчей Лиги Европы у "Зенита" вышло на поле восемь иностранцев.

"Так у нас [в "Зените"] с легионерами все в порядке, - сказал Фурсенко после заседания. - Дело в том, что мы обеспечиваем в команде конкуренцию. Только в конкурентной борьбе можно достичь каких-то результатов, если отказаться от легионеров, чемпионат [России] будет совсем другим. А точку зрения правительства мы всегда поддерживаем".

"Сейчас наша главная задача - подготовить футболистов к чемпионату мира. Временные перекосы с точки зрения участия легионеров только позитивно скажутся на поведении наших футболистов, потому что они будут отвоевывать место в составе, они должны это делать. Не должно быть тепличных условий для российских игроков, они должны драться - только тогда они выиграют то, чего надо выиграть", - отметил президент "Зенита".

На вопрос, считает ли он оптимальной пропорцию российских и иностранных игроков в "Зените", Фурсенко ответил: "Конечно. Игры сложные, календарь очень плотный. Поэтому, как мне кажется, могут играть и легионеры, и российские игроки, тогда будут распределяться силы. Нам нужно подойти в оптимальной форме к чемпионату мира".

В составе "Зенита" выступает десять легионеров: аргентинцы Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси, словенец Миха Мевля, итальянец Доменико Кришито, серб Бранислав Иванович, белорус Кирилл Капленко и эквадорец Кристиан Нобоа.