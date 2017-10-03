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Кокорин заявил, что игра за "Зенит" приносит ему только удовольствие

Спорт
3 октября, 13:12 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 3, октября. /ТАСС

Нападающий рассказал, что главные тренеры сборной России и "Зенита" Станислав Черчесов и Роберто Манчини соответственно совершенно разные

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Петр Ковалев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Игра за футбольный клуб "Зенит" приносит нападающему Александру Кокорину только удовольствие. Об этом он рассказал журналистам.

26-летний Кокорин вызван в сборную России впервые с ноября прошлого года. Тогда нападающий сыграл за национальную команду в товарищеских матчах против сборных Катара (1:2) и Румынии (1:0).

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"Когда я играл на своей позиции, было примерно то же самое, хотя было меньше игр. Тут больше матчей, и команда ["Зенит"] намного сильнее, поэтому мне играть в одно удовольствие. В команде новые игроки, другая немного тактика, я на своей позиции, много еще факторов можно перечислять", - сказал Кокорин.

"У меня отличные отношения с [президентом "Зенита" Сергеем] Фурсенко, он с самого начала сказал, что доверяет мне и хочет, чтобы я играл в "Зените". После того, как я пообщался с ним лично, ничего, кроме теплых слов, не могу о нем сказать", - отметил футболист.

Также он рассказал, что главные тренеры сборной России и "Зенита" Станислав Черчесов и Роберто Манчини соответственно совершенно разные. "У них разные подходы в тренировках, у итальянцев больше физических нагрузок, мы много бегаем, много тактики. Станислав Саламович знает ребят и модель, которую хочет привить сборной, поэтому мы работаем, чтобы все поняли, что он от нас хочет", - сказал Кокорин.

В текущем сезоне Кокорин провел за "Зенит" 12 матчей чемпионата России и шесть игр Лиги Европы, в которых забил 15 голов.

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