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Кокорин соскучился по сборной России и с нетерпением ждет игр в составе команды

Спорт
2 октября, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

26-летний нападающий получил вызов в национальную команду впервые с ноября 2016 года

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин сообщил, что соскучился по сборной России и с нетерпением ждет матчей с командами Южной Кореи и Ирана. Слова спортсмена приводит пресс-служба сборной России.

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26-летний нападающий получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября). Кокорин был вызван в сборную впервые с ноября 2016 года.

"У меня очень хорошие ощущения, так как я вернулся в сборную России, буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что сильно что-то поменялось, я всех тут знаю, может, какие-то новые правила мне еще дорасскажут. Соскучился, конечно, времени много прошло, в клубе - одно, в сборной - другое. С нетерпением жду игр за национальную команду", - сказал Кокорин.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за "Зенит" во всех турнирах 18 матчей и забил 15 голов. В активе игрока 44 матчей за сборную и 12 голов.

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